El cofundador y director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, no ha rechazado vacunarse contra la COVID-19 por razones de seguridad ni ha admitido que la vacuna se encuentra en “ensayo clínico”, como aseveran mensajes engañosos que tergiversan unas declaraciones del médico.



BioNTech desarrolló, junto a la empresa estadounidense Pfizer, la primera vacuna de la COVID-19 autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



Ahora, circula en redes sociales un vídeo con declaraciones del propio Sahin en las que dice no estar “legalmente autorizado” a vacunarse y que tampoco se le permite participar en los “ensayos clínicos” del fármaco creado por Pfizer y BioNTech.



HECHOS: Las declaraciones de Ugur Sahin son anteriores al inicio de la campaña de vacunación en Alemania, país en el que reside. Además, él mismo compartió en sus redes sociales que se había vacunado a principios de 2021.



El fragmento compartido en internet fue sacado de una entrevista que realizó al médico la cadena alemana Deutsche Welle, cuyo logo, "DW", se puede identificar en el micrófono del periodista que aparece en las imágenes.

En el canal de YouTube de este medio de comunicación se puede comprobar que el vídeo fue publicado originalmente el 22 de diciembre de 2020.



En la entrevista original, el periodista pregunta al médico turco-alemán por qué no le está permitido vacunarse, arrojando la misma respuesta que se muestra en el fragmento difundido en redes.



“No estoy legalmente autorizado a tomar la vacuna en este momento (...) Usted sabe que hay una prioridad. No se permite tomar la vacuna fuera de esta prioridad”, afirmó.



Por tanto, las imágenes son anteriores a que la campaña de vacunación arrancara en Alemania, país de residencia de Sahin, tal y como figura en sus redes, y donde la primera vacuna se administró el 26 de diciembre de 2020.



En aquel momento, las inyecciones solo estaban disponibles para los grupos más vulnerables, como residentes en geriátricos, mayores de 80 años y personal sanitario.



Asimismo, la propia cadena de televisión alemana advirtió de que las imágenes habían sido descontextualizadas para “impulsar una historia falsa” y confirmaba que las declaraciones se produjeron en diciembre del año pasado.



Ante la viralización de estos mensajes engañosos, el propio Ugur Sahin compartió en Linkedin una foto suya recibiendo una dosis, junto a un mensaje en el que aseguraba que se había vacunado a principios de 2021 e indicaba que se estaba compartiendo "información errónea".



También señaló que tanto él como su mujer, Özlem Türeci -cofundadora de la farmacéutica- habían recibido tres dosis.



LAS VACUNAS NO CONTINÚAN EN ENSAYO CLÍNICO

Tampoco es cierto que Sahin afirme que las vacunas están en ensayo clínico ni en el vídeo difundido en redes sociales ni en las imágenes originales.



La única referencia que hace es para explicar que no se le permite participar en los ensayos clínicos de la vacuna porque no se puede “incluir a gente de la empresa” en dichos ensayos, explica.



En definitiva, el director de BioNTech, Ugur Sahin, no ha rechazado vacunarse por razones de seguridad: estas afirmaciones son anteriores al inicio de la campaña de vacunación y fueron desmentidas por él mismo. Además, tampoco ha admitido que las vacunas están en ensayo clínico.

