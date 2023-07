El planeta batió este lunes récord de temperatura diaria, según primeras mediciones

El lunes 3 de julio fue el día más cálido a nivel mundial desde que existen mediciones, superando por primera vez el umbral de 17° C de promedio, según datos divulgados este martes por un organismo meteorológico estadounidense.

La temperatura media del aire en superficie del planeta Tierra el 3 de julio fue 17,01° C, según mediciones de un organismo dependiente de la Administración Oceánico y Atmosférico de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

La medida supera el récord diario precedente (16.92° C) establecido el 24 de julio de 2022, según los datos de los centros nacionales de previsión medioambiental del NOAA, que se remontan a 1979.

De acuerdo con el NOAA, la temperatura del aire, que oscila entre los 12° C y los 17° C aproximadamente en promedio diario durante el año, era -de media- de 16.20° C a principios de julio entre 1979 y 2000.

El récord tendrá que ser corroborado por otras medidas, pero podría ser batido rápidamente, pues está comenzando el verano boreal.

Aumento de temperaturas

A principios de junio las temperaturas medias mundiales ya fueron las más altas jamás registradas en ese periodo por el servicio europeo Copérnico.

Estas observaciones son un probable anticipo del fenómeno de El Niño, en general asociado a un aumento de las temperaturas mundiales, sumado a los efectos del cambio climático.

El 8 de junio, la NOAA anunció la llegada oficial de El Niño, y aseguró que podría conducir a “nuevos récords de temperatura” en algunas regiones.

