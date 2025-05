Entronización de León XIV: el inicio oficial de su labor al frente de la Iglesia Católica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jefes de Estado y delegaciones oficiales de diversos países estarán presentes en el Vaticano. El 26 de abril de 2025 lo hicieron en las exequias del recordado papa Francisco y el próximo 18 de mayo asistirán a la entronización de su sucesor, Robert Prevost, el papa León XIV, estadounidense nacionalizado peruano.

La entronización es un acto fundamental mediante el cual el papa es reconocido oficialmente como tal y marca el inicio de su ministerio petrino, es decir, de su misión y autoridad como sucesor de San Pedro en la Iglesia Católica.



El papa ocupa el primer lugar entre los obispos y es el líder visible de la Iglesia Católica, pero su rol es también un servicio: promueve la unidad del episcopado, la unidad en la fe y la comunión entre todos los fieles.

El nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, señaló que León XIV recibirá los símbolos del pontificado.

“Esta celebración es el inicio del ministerio Petrino, el inicio del pontificado del nuevo papa. Los símbolos son el palio y el anillo del Pescador, y también durante la celebración, todos los cardenales harán el juramento de fidelidad al nuevo papa”, indicó.

El palio, una banda de lana blanca colocada sobre los hombros del pontífice, simboliza tanto su autoridad en la Iglesia Católica como su servicio pastoral. Así lo explicó el padre Hugo Sánchez, de la Parroquia La Inmaculada de Chiclayo, quien se reunió con el papa León XIV en el Vaticano tras su elección en el cónclave cardenalicio.

"Es el símbolo de su jurisdicción universal, pero también tiene algunas características. El palio también simboliza la comunión, la pastoral, la autoridad y la obediencia", mencionó.

El anillo del Pescador representa la autoridad del pontífice como sucesor de San Pedro. En él se muestra la imagen del apóstol pescando desde una barca, rodeada por el nombre del papa en latín. Esta pieza es considerada invaluable por los especialistas, ya que solo puede ser usada por un solo pontífice y, tras su muerte, es destruida como símbolo del fin de su ministerio.

La entronización, uno de los actos más significativos de la Iglesia Católica

Durante la ceremonia, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, colocará el anillo del Pescador en el dedo del nuevo papa, mientras que el protodiácono Dominique Mamberti -quien anunció en latín el "Habemus Papam" el pasado 8 de mayo- le impondrá el palio a León XIV.

Entre 150 000 y 200 000 personas asistieron a la entronización del papa Francisco, celebrada el 19 de marzo de 2013 en la Plaza de San Pedro del Vaticano. La ceremonia incluyó una misa presidida por el pontífice ante delegaciones oficiales de 132 estados y representantes de diversos credos.

Antes de dicha ceremonia en Roma, el papa sorprendió con un llamado telefónico a los fieles reunidos en vigilia frente a la Catedral Metropolitana, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En su mensaje, exhortó a cuidarse mutuamente y a dejar de lado los rencores.

"Que no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie, dialoguen. Y, por favor, no se olviden de este obispo que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí", expresó el papa Francisco aquella vez.

La entronización de un papa es uno de los actos más significativos de la Iglesia Católica. Es el acto solemne en el que el nuevo pontífice asume oficialmente su misión como líder espiritual de los católicos en todo el mundo.



Simbólicamente, representa la continuidad del ministerio de San Pedro, a quien Jesús encomendó la guía de su Iglesia. Al mismo tiempo, marca el inicio de una nueva etapa, en la que el papa da a conocer su visión y establece las prioridades que guiarán su pontificado.