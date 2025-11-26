¿Aliado de Moscú?: se filtra conversación de enviado de Trump aconsejando a rusos cómo presentar su plan para Ucrania

Washington ha sido sacudida por la filtración de conversaciones telefónicas que muestran al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, asesorando a altos funcionarios rusos sobre cómo presentar un plan de paz para Ucrania a Donald Trump.

Según transcripciones publicadas este miércoles por Bloomberg, Witkoff sugirió a Yuri Ushakov, principal asesor de política exterior de Vladimir Putin, estrategias para una llamada entre Trump y Putin, incluyendo elogios por el acuerdo en Gaza y la propuesta de un plan similar de 20 puntos.

Esta revelación ha provocado reacciones de indignación en Ucrania y en miembros del Congreso estadounidense, quienes cuestionan la neutralidad de Witkoff en las negociaciones.

El plan de 28 puntos resultante, que refleja demandas rusas como concesiones territoriales en Donbás, ha sido presionado sobre Kiev, aunque modificado tras conversaciones recientes.

La filtración ofrece una visión inédita de las tácticas diplomáticas de Witkoff, quien en una llamada del 14 de octubre con Ushakov recomendó que Putin felicitara a Trump por el alto el fuego en Gaza como punto de entrada.

"Haría la llamada y simplemente reiteraría que felicita al presidente por este logro, que lo apoyó, que lo respetó, que es un hombre de paz y que está muy contento de haberlo visto suceder", dijo Witkoff, según la transcripción de Bloomberg.

Además, Witkoff expresó su convicción de que Rusia siempre ha deseado la paz y propuso elaborar un plan similar al de Gaza.

"Armamos un plan de Trump de 20 puntos que consistía en 20 puntos para la paz y estoy pensando que tal vez hagamos lo mismo contigo", agregó Witkoff en la conversación.