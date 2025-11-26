¿Aliado de Moscú?: se filtra conversación de enviado de Trump aconsejando a rusos cómo presentar su plan para Ucrania

El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, aperece sentado a la derecha del secretario de Estado, Marco Rubio. |
Fuente: EFE
Trump defendió a su enviado, calificando la interacción como una negociación estándar. "Tiene que convencer a Ucrania. Va a convencer a Rusia. Eso es lo que hace un negociador", declaró el mandatario a la prensa.
El Kremlin, por su parte, minimizó la filtración, afirmando que no hay "nada particularmente alarmante" en ella y sugiriendo que busca perturbar las negociaciones.
Detalles de las conversaciones filtradas
En la llamada del 14 de octubre, que duró poco más de cinco minutos, Witkoff aconsejó a Ushakov sobre el timing de una conversación entre Trump y Putin, sugiriendo que ocurriera antes de la visita de Volodomir Zelenski a la Casa Blanca el 17 de octubre.
"Zelenski viene a la Casa Blanca el viernes", dijo Witkoff. "Iré porque me necesitan, pero creo que, si es posible, podemos hablar con su jefe antes de esa reunión del viernes". Ushakov preguntó si sería "útil" que Putin llamara a Trump, a lo que Witkoff respondió afirmativamente.
Una segunda conversación filtrada por Bloomberg, del 29 de octubre entre Ushakov y Kirill Dmitriev, otro asesor ruso, revela discusiones internas sobre cómo impulsar demandas maximalistas en el plan.
Ushakov abogó por pedir "el máximo" para evitar malinterpretaciones, mientras Dmitriev sugirió compartir un documento informal.
"Creo que simplemente elaboraremos este documento desde nuestra posición y lo haré circular informalmente, dejando claro que es todo informal. Y que hagan lo que quieran", dijo Dmitriev, según la transcripción.
En Ucrania, la filtración ha generado conmoción, con legisladores y soldados acusando a Witkoff de actuar como un socio del Kremlin.
Dmitriev también mencionó que confiaba en que Estados Unidos adoptaría algo similar, y que Ushakov podría discutirlo más tarde con "Steve".
Estas filtraciones, cuya autenticidad no ha sido negada por la Casa Blanca, coinciden con reportes del medio digital estadounidense Axios sobre una reunión entre Witkoff y Dmitriev en Miami alrededor del 24 al 26 de octubre, donde se habría gestado el plan de 28 puntos.
Cronología de los eventos clave
La secuencia de interacciones comienza con el éxito en Gaza, que Witkoff usó como modelo. El 13 de octubre, Trump se dirigió a la Knéset israelí tras la liberación de rehenes. Al día siguiente, ocurrió la llamada Witkoff-Ushakov.
El 16 de octubre, Trump y Putin hablaron durante dos horas y media, una conversación calificada por Trump como "muy productiva". Zelenski visitó la Casa Blanca el 17 de octubre, en un encuentro tenso donde Trump insistió en concesiones ucranianas.
Posteriormente, el plan de 28 puntos surgió a principios de noviembre, con Putin declarando que podría servir de base para un acuerdo. Trump anunció en Truth Social que el plan ha sido perfeccionado con aportes de ambas partes, con solo unos pocos puntos de desacuerdo pendientes.
Witkoff se reunirá con Putin en Moscú la próxima semana, según confirmó Ushakov a medios rusos.