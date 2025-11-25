Casa Blanca dice que falta diálogo de Ucrania y Rusia para resolver "algunos detalles" del plan de paz de EE.UU.

La Casa Blanca explicó este martes que se necesita más diálogo entre Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo, ya que todavía quedan "algunos detalles delicados" por resolver del plan de paz propuesto por Estados Unidos, aunque no son "insalvables".

"Hay algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse y que requerirán nuevas conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", aseguró en redes sociales la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Leavitt afirmó que, durante la última semana, Estados Unidos ha logrado "avances significativos hacia un acuerdo de paz".

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra en Abu Dabi reuniéndose con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, según informó The Financial Times.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quiere reunirse con Trump antes de firmar el pacto, pero no se ha confirmado el encuentro.

Plan de paz de EE.UU.

La Administración de Trump presentó la semana pasada a Zelenski un plan de paz de 28 puntos negociado con el Kremlin, que forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar "socavar" el proceso de paz.