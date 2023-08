Inteligencia británica sostiene que Rusia podría haber dejado de financiar al grupo Wagner

El Ministerio de Defensa británico (MoD) aseguró este domingo que existe la "posibilidad real" de que Rusia haya dejado de financiar a los mercenarios del Grupo Wagner.



Según el último informe de los servicios de Inteligencia del MoD sobre la situación de la guerra en Ucrania, Moscú "ha actuado contra algunos intereses empresariales" del dueño de Wagner, Yevgeny Prigozhin, desde que éste lanzó un "motín" fallido contra el Ejército ruso el pasado junio.



"Existe la posibilidad real de que el Kremlin ya no financia al grupo", señaló hoy el MoD en su cuenta de Twitter, donde recordó que Wagner está atravesando un proceso de "recortes y reconfiguración" para "ahorrar en los salarios" de su personal en estos momentos de "presión financiera".



"Si el Estado ruso ya no paga a Wagner, los segundos pagadores más plausibles son las autoridades bielorrusa", agregó el informe de inteligencia británico.



En opinión del MoD, la asunción de la factura de los mercenarios en Ucrania supondría una "sangría" para "los modestos recursos" económicos de un país como Bielorrusia.

Wagner en África

El comisionado de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), Abdel-Fatau Musah, dijo el sábado que responsabilizará a Rusia si el grupo de seguridad privado Wagner se involucra en la crisis en Níger tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio que derrocó al presidente nigerino, Mohamed Bazoum.



Musah aseguró que la Cedeao "responsabilizará a Rusia diplomáticamente" por "cualquier acción de estos grupos de seguridad privados que viole los derechos humanos o provoque la devastación" de la región.



"Compañías privadas de seguridad estuvieron implicadas en Sierra Leona, (...) en Liberia durante esas guerras, hace tiempo. Y también recientemente, en conflictos globales. Estados Unidos las usó en Irak y en Afganistán", afirmó el comisionado en declaraciones a una cadena de televisión nigeriana.



"Estos grupos no son aceptables en África, aunque están aquí, y vamos a responsabilizar a sus países de origen por cualquier violación", zanjó.



Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a la BBC que el grupo Wagner está "aprovechando" la inestabilidad en Níger, si bien precisó que no cree que Rusia esté detrás del reciente golpe de Estado.



Blinken hizo estas declaraciones después de las conjeturas de que los líderes del golpe recibieran ayuda de los mercenarios rusos, con presencia en el vecino Mali.



Rusia, por su parte, ha desmentido su participación en el golpe y ha abogado por una resolución por "vías constitucionales", mientras el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, respaldó la asonada militar, aunque no aludió a su posible papel en la trama golpista. (EFE)