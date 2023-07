Guerra en Ucrania: Leópolis sufre ataque ruso más letal, mientras se decide el destino de Wagner

Rusia atacó con misiles la ciudad occidental ucraniana de Leópolis, que ha sufrido el bombardeo más letal en lo que va de guerra con Ucrania, mientras continúa la incógnita sobre futuro del grupo Wagner y su jefe, Yevgueni Prigozhin, en Bielorrusia tras el fracasado motín del pasado 24 de junio.

"Desafortunadamente, el número de personas muertas debido al ataque nocturno con misiles en Leópolis aumentó a cinco", informó el jefe de la Administración Militar de la provincia homónima, Maksim Kozitski.



El alcalde de la ciudad, Andrí Sadovi, calificó por su parte el ataque como "el más destructivo" desde el comienzo de la guerra a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, e indicó que "60 apartamentos sufrieron graves daños".



Según el ministerio del Interior de Ucrania, 40 personas resultaron heridas y otras 64 fueron evacuadas.

Ataque desde el mar en la madrugada

Las alarmas antiaéreas se activaron alrededor de las 02.30 de la madrugada en esta ciudad de más de 700 000 habitantes y una de las más distantes del frente.



Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó diez misiles Kalibr desde el mar Negro, que "primero se dirigieron hacia el norte, utilizando la topografía de la zona del canal del Dniéper, y después cambiaron abruptamente su dirección hacia el oeste" para engañar a la defensa antiaérea ucraniana.



"Sólo se pudieron destruir siete de los diez misiles de crucero Kalibr" lanzados, indicó el departamento.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, publicó un video de un edificio parcialmente destruido y afirmó que "habrá sin duda una respuesta al enemigo, una respuesta tangible".



Por su parte, el ministerio de Defensa de Rusia aseguró hoy haber atacado con misiles de emplazamiento naval bases temporales de militares ucranianos y almacenes con blindados extranjeros.



Una fuente militar citada por la agencia rusa RIA Novosti aseguró que el objetivo del ataque fue la Academia Militar de las Fuerzas Terrestres de Leópolis, donde había cerca de 800 militares y "con alto grado de seguridad" tanques británicos Challenger.

Cuatro muertos en un ataque con misiles en la ciudad ucraniana de Leópolis | Fuente: AFP

Combates en el este y sur de Ucrania

En tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen hostigando los flancos de Bajmut (este) y en dirección a las ciudades sureñas ocupadas por los rusos de Melitópol y Berdiansk, al tiempo que repelen las ofensivas rusas en Limán, Avdivka y Márinka, en el frente oriental.



"Al norte y al sur de la ciudad de Bajmut continuamos presionando al enemigo, hay avances en algunos lugares y le estamos forzando a abandonar líneas previamente ocupadas", dijo el portavoz del Estado Mayor General ucraniano, Andrí Kovalov.



Kovalov reconoció que los rusos "ofrecen una gran resistencia", pero sufren "grandes pérdidas".

Lukashenko pide negociaciones

Sin embargo, se trata de un esfuerzo que no ha dado los resultados esperados, indicó hoy el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, el más estrecho aliado de Rusia, en un llamamiento a Zelenski a dialogar con el líder ruso, Vladímir Putin.



Un residente local camina dentro del hospital destruido de la ciudad de Hulyaypole, región de Zaporizhzhia, el 6 de julio de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Según el mandatario bielorruso, su homólogo ucraniano "ha comprendido definitivamente que no ganará esta guerra. Que esta contraofensiva no traerá nada más que la muerte de miles y miles de personas".



"Debemos detenernos ahora, sentarnos a la mesa de negociación. Sin condiciones previas", subrayó.

El destino del grupo Wagner, en suspenso

En este contexto, Lukashenko aprovechó para abordar el aún incierto destino del Grupo Wagner, hasta hace poco protagonista destacado de la guerra en Ucrania y que deberá trasladarse a Bielorrusia en base a los acuerdos alcanzados tras el fracaso de su motín contra la élite militar rusa.



Tras afirmar el 27 de junio que Prigozhin se encontraba en Minsk, a donde debía exiliarse, hoy el mandatario bielorruso indicó que el jefe de los wagneritas se encuentra actualmente en Rusia.



Lukashenko también admitió que la cuestión del despliegue de Wagner en Bielorrusia aún no se ha resuelto.



"No estamos construyendo campamentos. Les ofrecimos varios antiguos campamentos militares que se usaron en tiempos de guerra", dijo. "Pero el Grupo Wagner tiene una visión diferente para su despliegue. Naturalmente, no les contaré cuál", añadió.



En todo caso recalcó que, si finalmente se reubican mercenarios en Bielorrusia, se determinará el marco en el que operarán en Bielorrusia a través de una ley o un decreto presidencial.



Lukashenko enfatizó que el Grupo Wagner es la unidad "más experimentada en combates" y que "puede servir a la defensa de Bielorrusia si el país es atacado", pero aseguró que desde el territorio bielorruso no se atacará a nadie, incluyendo a Ucrania.

Además, el Kremlin aseguró que no sigue los desplazamientos del jefe de Wagner, y no quiso pronunciarse sobre si Yevgueni Prigozhin Prigozhin está violando las condiciones del pacto alcanzado con el gobierno ruso a finales de junio.

"No, no seguimos sus movimientos, no tenemos ni tiempo ni ganas de hacerlo", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

(Con información de EFE)