Israel recupera los cuerpos sin vida de seis rehenes en la Franja de Gaza: familiares de víctimas emplazan a Netanyahu

El Ejército israelí confirmó este domingo haber recuperado los cadáveres de seis rehenes de un túnel subterráneo en el área de Rafah, sur de la Franja de Gaza, y confirmó su retorno a territorio israelí.

Cinco de los fallecidos -identificados como Eden Yerushalmi, de 24 años, el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin de 23, Alexander Lobanov, de 32 años, Almog Sarusi, de 27, y Ori Danino de 25- fueron raptados durante el ataque de Hamás en el festival NOVA el pasado 7 de octubre.

La israelí Carmel Gat, terapeuta ocupacional de 40 años, fue secuestrada ese mismo día cuando visitaba a sus padres en el kibutz Beeri, y hoy las autoridades de esa localidad agrícola confirmaron su muerte.

El sábado, sobre las once de la noche, el Ejército confirmó haber hallado "varios cadáveres durante los combates" en Gaza y aseguró que "los efectivos continúan operando en la zona y realizando un proceso de extracción e identificación".



Recién este domingo, se hizo público que los cuerpos encontrados pertenecen a cuatro hombres y dos mujeres, lo que reduce a 98 el número total de cautivos del 7 de octubre.

El portavoz castrense Nadav Shoshani aseguró que, según una evaluación inicial, los rehenes fueron "brutalmente asesinados por Hamás" en un túnel en Rafah poco antes de que las tropas pudieran llegar hasta ellos, si bien no quiso entrar en detalles.

Pero Hamás replicó que los seis rehenes "fueron asesinados únicamente por bombardeos sionistas", responsabilizando a Israel y a su principal socio y proveedor de armas, Estados Unidos.

Los resultados de las autopsias, filtrados en la prensa local, sugieren que habrían recibido un disparo en la cabeza, y que gozaban de buena condición física, sin signos de tortura, inanición o los destrozos que hubieran causado en ellos bombardeos israelíes.

Hace tan solo cuatro meses, en un video propagandístico publicado por Hamás el 24 de abril, Hersh fue visto en buen estado de salud, leyendo a cámara un mensaje dirigido al primer ministro Benjamín Netanyahu por no hacer suficiente para liberar a los rehenes.

Un estadounidense-israelí entre los rehenes muertos

Entre los fallecidos, muchos veinteañeros, se encuentra el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, de 24 años y nacido en California, cuya familia confirmó en un mensaje en Facebook su muerte. El presidente de EE.UU., Joe Biden, envió sus condolencias en un comunicado.



El 7 de octubre, Hersh asistió al festival de música NOVA, donde fue raptado y herido, se vio obligado a realizar un torniquete y sufrió la amputación de una de sus manos, como se observa en videos del ataque.



Su familia es, además, una de las más activas en la lucha por el retorno de los cautivos. En noviembre, su madre Rachel fue uno de los 12 familiares que se reunieron con el papa Francisco en el Vaticano, y los dos progenitores siempre han sido muy explícitos con la urgencia de alcanzar un acuerdo de tregua.



Jon Polin y Rachel Goldberg, padres del rehén de Hammas Hersh Goldberg-Polin, durante la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, el último 21 de agosto. | Fuente: EFE

La Casa Blanca confirmó en las primeras horas de este domingo que el cuerpo de Hersh Goldberg-Polin fue encontrado entre los cadáveres rescatados en Rafah.



"En las primeras horas de hoy, en un túnel bajo la ciudad de Rafah, las fuerzas israelíes recuperaron los cuerpos de seis rehenes secuestrados por Hamás. Hemos confirmado ahora que uno de los rehenes asesinado por estos malvados terroristas de Hamás es un ciudadano estadounidense, Hersh Goldberg-Polin", indicó el presidente Joe Biden en un comunicado.



El mandatario dijo sentirse "devastado y escandalizado" por la confirmación de la muerte del joven de 23 años, cuyos padres intervinieron recientemente en la Convención Nacional Demócrata para pedir el fin de la violencia en entre Israel y la milicia palestina Hamás y negociar la liberación de los rehenes privados de libertad desde el ataque del 7 de octubre.

Familiares de secuestrados: "Hamás no es el único responsable"

Ahora, son 97 los rehenes que quedan en manos de Hamás desde el ataque del 7 de octubre, al menos un tercio ya muertos.

El Foro de Familias de los Rehenes reprochó a Netanyahu que solo ocho rehenes han sido rescatados con vida en operaciones militares, en comparación con los 105 liberados en el único acuerdo de tregua en noviembre, a cambio de la liberación de 240 palestinos presos en cárceles israelíes.

"No esperamos que el terrorista (líder de Hamás, Yahya) Sinwar quiera devolver a los rehenes, esperamos que el primer ministro de Israel haga todo, todo, todo para traer a los rehenes a casa", dijo el Foro, después de que Netanyahu culpase de nuevo a Hamás, en un mensaje de condolencias, por la falta de un nuevo pacto.

"Hamás no es el único responsable de sabotear el acuerdo", añadió el Foro en un comunicado.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, culpó a Hamás de la falta de un acuerdo de tregua y le acusó de no realizar "negociaciones reales" desde diciembre, horas después de que los cadáveres de seis rehenes fueran hallados en Rafah.



"Quienes asesinan a secuestrados no quieren un acuerdo", zanjó hoy Netanyahu en un mensaje grabado. "Nosotros, por nuestra parte, no cejamos. El Gobierno israelí está comprometido, y yo lo estoy personalmente, a seguir luchando por un acuerdo que devuelva a todos nuestros secuestrados y garantice nuestra seguridad y existencia". (Con información de EFE y AFP)