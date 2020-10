"Las desigualdades son tan enormes que la gente pobre es especialmente vulnerable a esta pandemia. No se han podido proteger". | Fuente: Difusión

La pandemia por el nuevo coronavirus ha afectado de manera desigual a las personas. Quienes tienen menos recursos son los más vulnerables, especialmente los niños y niñas, comentó el economista líder en desarrollo sostenible, Jeffrey Sachs, en el conversatorio virtual de Perú Sostenible.

En el espacio llamado “Las nuevas métricas de desarrollo”, Sachs aseguró que además del crecimiento económico es indispensable que los servicios básicos como salud o educación sean garantizados para toda la ciudadanía en general.

“En el Perú, como en Estados Unidos y otros países donde ha pegado duro la Covid-19, las desigualdades son tan enormes que la gente pobre es especialmente vulnerable a esta pandemia. No se han podido proteger”, mencionó.

En ese sentido, explicó que una de las transformaciones necesarias para que una sociedad sea próspera y con igualdad de oportunidades es que todos los niños tengan una buena educación para que luego sean competentes. Asimismo, es necesario que tengan una crianza saludable, nutrición adecuada y un ambiente seguro y de amor.

Explicó que para ver cómo va una sociedad se necesita mirar a los niños y ver cuántos se están quedando atrás. “Preguntaría cuántos niños se están quedando atrás, cuántos no tienen acceso a conectividad, cuántos no tienen nutrición apropiada, cuántos no pueden ir al colegio. Lo que ocurre con los niños es el indicador más importante en sí mismo de lo que va a ocurrir con el futuro del país”.

Jeffrey Sachs es un reconocido economista y profesor estadounidense que se ha desarrollado en el campo del desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Para ver la presentación completa puedes hacer clic aquí.