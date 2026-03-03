Lenovo mezcla creatividad y gaming en el MWC 2026: de laptops 3D a una consola plegable

En el Mobile World Congress que se realiza en Barcelona, la compañía mostró desde nuevas Yoga e IdeaPad con IA integrada hasta un concepto de consola portátil que se despliega como tablet, además de reforzar su línea gamer Legion.

En el Mobile World Congress 2026, Lenovo destacó con la presentación de la Yoga Book Pro 3D, una laptop con pantalla 3D sin lentes especiales pensada para quienes trabajan con modelado y diseño. La pantalla superior permite convertir contenido 2D en 3D con ayuda de IA y manipular objetos con gestos frente a la cámara, mientras que la parte inferior funciona como panel táctil avanzado con controles contextuales.

Más aterrizada al mercado está la Yoga 9i 2-in-1, una convertible con pantalla OLED 2.8K, lápiz optimizado y varios modos de uso (tablet, canvas, tienda o laptop). Apunta directamente a creadores que alternan entre dibujar, editar y presentar.

También destacó la Yoga Pro 7a, equipada con procesadores AMD Ryzen AI Max+, arquitectura de memoria unificada y soporte para lápiz con tecnología Wacom integrada en el touchpad.

Para quienes priorizan portabilidad, la IdeaPad Slim 5i Ultra ofrece un diseño metálico delgado (desde 1,15 kg) con procesadores Intel Core Ultra y hasta 20 horas de reproducción de video. Y en tablets, la Idea Tab Pro Gen 2 debuta con funciones de IA pensadas para estudiantes: transcripción en vivo, resúmenes automáticos y herramientas de organización.

Buena parte de estos equipos integran Lenovo Qira, el nuevo sistema de inteligencia ambiental de la marca, diseñado para funcionar de forma transversal entre PC, tablet y otros dispositivos.

Prototipo en gaming

La marca presentó el Legion Go Fold Concept, una consola portátil con pantalla POLED que pasa de 7,7” a 11,6” al desplegarse. Puede usarse como handheld tradicional, en modo pantalla dividida vertical, con la pantalla completa girada en horizontal o incluso como una mini laptop con teclado inalámbrico. Integra un procesador Intel Core Ultra 7 y 32 GB de RAM, además de controles desmontables con funciones adicionales, como una pequeña pantalla secundaria en el mando derecho.

A esto se suma la Legion Tab (8.8”, 5), una tablet gamer con panel 3K a 165 Hz, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 9.000 mAh, pensada para juegos móviles exigentes.

En laptops, la Legion 7a (15”, 11) apuesta por procesadores AMD Ryzen AI Max+ con gráficos Radeon integrados, eliminando la necesidad de GPU dedicada en un chasis de 1,65 kg. Mantiene el enfoque en rendimiento sostenido gracias a optimización térmica y ajustes dinámicos con IA.

