La Fiscalía de Cuba acusa de terrorismo a los seis detenidos de la lancha rápida

La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó este martes que ha instruido cargos por delitos de terrorismo contra los seis detenidos por el incidente de la lancha rápida con armas que entró en aguas territoriales de la isla la semana pasada.



La FGR indicó además en un comunicado que pidió prisión provisional para los seis supervivientes del incidente, que fueron arrestados. En la embarcación viajaban otras cuatro personas que murieron durante un intercambio de disparos.



"La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país", escribió la FGR.



Según la reconstrucción de los hechos difundida por el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, los diez tripulantes -todos cubanos residentes en EE.UU.- partieron de madrugada de La Florida en dos embarcaciones, pero una de ellas debió ser abandonada a medio camino después de que le fallara el motor.



De acuerdo al Minint, los cinco integrantes de esa nave y las armas y munición que transportaban se trasladaron entonces a la otra embarcación, la que acabó entrando a Cuba, una lancha rápida con matrícula de Florida, FL7726SH.



Esta embarcación entró a las 7:10 hora local en aguas territoriales cubanas, según el Ministerio, y despertó sospechas "a partir de los medios técnicos de las Tropas Guardafronteras".



El centro de mando envió entonces a una embarcación para verificar e identificar. El encuentro se dio a cerca de dos kilómetros de la costa, a más de 10 millas marinas adentro de las aguas territoriales cubanas, según el relato de las autoridades de la isla, que explicaron que primero abrieron fuego desde la lancha rápida.



El tiroteo se produjo a unos 20 metros de distancia. Los representantes del Minint hablaron de 21 impactos de bala en la lancha rápida y 13 en la de la guardia fronteriza.



Entre el material decomisado hay catorse fusiles y cerca de 13.000 balas, además de "pertrechos militares", once pistolas, 134 cargadores, chalecos antibalas, escopetas, una planta eléctrica, un equipo satelital, un dron, uniformes, diez módulos militares completos, cuchillos y herramientas, entre otros.



El fiscal jefe de Dirección de la FGR, Edward Roberts Campbell, ya había adelantado la semana pasada que los arrestados se enfrentaban a cargos con un "marco sancionador elevado" que va de los 10 años "hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte".



El suceso se produjo en un momento de especial tensión entre EE.UU. y Cuba tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.

El Club de la Green Card California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios. Leer más Compartir El Club de la Green Card Share 00:00 · 00:00