RPP participa en la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el Vaticano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad | Fuente: RPP

En la víspera del cumpleaños del papa León XIV, Susana Vera, directora periodística de RPP, participa —en representación de este medio— de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que se celebra en Roma este 12 y 13 de septiembre.

Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad, en una sociedad marcada por el conflicto, la soledad, las nuevas formas de pobreza y los desafíos ligados al progreso tecnológico.

"En minutos el papa León XIV va a tener una audiencia con todos los que estamos participando del World Meeting On Human Fraternity. En unos minutos llegará aquí, donde hay una delegación de unas 200 personas aproximadamente. Hoy, además, tendremos 15 mesas de diferentes temas: salud, inteligencia artificial, sostenibilidad, economía y la mesa de información, donde participaré al lado de periodistas, colegas de diferentes medios del mundo como Le Monde, CNN, Folha de Sao Paulo, O Globo de Brasil, New York Times, Media Nation Group de Kenia", mencionó.

Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad | Fuente: RPP

Susana Vera, directora periodística de RPP, en la Santa Sede | Fuente: RPP

"Un rostro humano a las noticias"

En otro momento, Susana Vera remarcó la importancia de darle un rostro humano a la información que se comparte, para poder ir más allá de las palabras y desarrollar la función de servicio del periodismo.

"Me siento con mucha expectativa para discutir un punto muy importante, que es la fraternidad, y cómo desde el periodismo podemos dar un rostro humano a las noticias, y cómo podemos ir más allá de las palabras con acciones", precisó.

"En RPP, nuestro periodismo tiene mucho de servicio público. Tenemos ejemplos como el Rotafono o campañas especiales como El Poder en tus manos, que es tan relevante en estas épocas", culminó.