Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

RPP participa en la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el Vaticano

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La directora periodística de RPP, Susana Vera, se encuentra en la Santa Sede, para participar en la mesa sobre la transparencia, la libertad y la responsabilidad de la información.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 07:26
Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad
Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad | Fuente: RPP

En la víspera del cumpleaños del papa León XIV, Susana Vera, directora periodística de RPP, participa —en representación de este medio— de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, que se celebra en Roma este 12 y 13 de septiembre.

Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad, en una sociedad marcada por el conflicto, la soledad, las nuevas formas de pobreza y los desafíos ligados al progreso tecnológico.

"En minutos el papa León XIV va a tener una audiencia con todos los que estamos participando del World Meeting On Human Fraternity. En unos minutos llegará aquí, donde hay una delegación de unas 200 personas aproximadamente. Hoy, además, tendremos 15 mesas de diferentes temas: salud, inteligencia artificial, sostenibilidad, economía y la mesa de información, donde participaré al lado de periodistas, colegas de diferentes medios del mundo como Le Monde, CNN, Folha de Sao Paulo, O Globo de Brasil, New York Times, Media Nation Group de Kenia", mencionó.

Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad
Este evento busca reflexionar sobre el significado de ser humano en la actualidad | Fuente: RPP
Susana Vera, directora periodística de RPP, en la Santa Sede
Susana Vera, directora periodística de RPP, en la Santa Sede | Fuente: RPP

"Un rostro humano a las noticias"

En otro momento, Susana Vera remarcó la importancia de darle un rostro humano a la información que se comparte, para poder ir más allá de las palabras y desarrollar la función de servicio del periodismo.

"Me siento con mucha expectativa para discutir un punto muy importante, que es la fraternidad, y cómo desde el periodismo podemos dar un rostro humano a las noticias, y cómo podemos ir más allá de las palabras con acciones", precisó.

"En RPP, nuestro periodismo tiene mucho de servicio público. Tenemos ejemplos como el Rotafono o campañas especiales como El Poder en tus manos, que es tan relevante en estas épocas", culminó.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
El Vaticano Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA