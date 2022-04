Liam Gallagher lanzó Better Days , tercer sencillo de su próximo disco | Fuente: Facebook-Liam Gallaguer

El músico británico Liam Gallagher, exvocalista de Oasis y Beady Eye, publicó, a través de su canal de Youtube, el videoclip de su nueva canción Better Days, otro adelanto del que será su próximo disco, C’mon You Know‘, que será lanzado el próximo 27 de mayo.

El videoclip, dirigido por Paul Dugdale, fue grabado en la azotea del Midland Hotel, en Manchester, con una clara inspiración en el Concierto en la Azotea de The Beatles de enero de 1969. En el video, Liam y su banda, en la que figura el exguitarrista de Oasis, Paul Arthurs, “Bonehead”, simulan una presentación en vivo.

Liam Gallagher mediante su cuenta de twitter describió a la nueva canción como “el sonido del verano”. El tema cuenta con la colaboración de Nick Zinner, guitarrista de Yeah Yeah Yeahs, y todo lo que recaude en ventas en Reino Unido será donado a la organización benéfica War Child.

El menor de los hermanos Gallagher suma, con este tema, el tercer adelanto de lo que será su nuevo disco solista después de “Why Me? Why Not” del 2019. El anterior sencillo, “Everything’s Electric”, fue lanzado el pasado 02 de marzo y fue coescrito con Dave Grohl de Foo Fighters, quien también toca la batería.

Better Days ya se encuentra disponible también en Spotify y otras plataformas de música en streaming.

Mira el videoclick de Better Days aquí: