Mamitu Gashe, la mujer analfabeta que se convirtió en una cirujana reconocida internacionalmente

Mamitu Gashe | Fuente: CATHERINE HAMLIN FISTULA FOUNDATION

Mamitu Gashe es una mujer de 72 años, natural de Etiopía, que a partir de una experiencia traumática por la pérdida de su bebé hace más de medio siglo decidió seguir los pasos de una pareja de cirujanos y alcanzó el éxito.

Cuando Mamitu cumplió los 14 años, sus padres concertaron un matrimonio con un hombre 10 años mayor que ella. La convivencia fue lo que esperaba. Recibió comprensión, amor y respeto. Quedó en cinta y todo iba bien hasta que llegó el momento del parto.

“Yo era muy joven y no entendía bien lo que estaba pasando. Pero mi esposo era un caballero. Hizo todo lo que pudo para hacerme feliz”, dijo Gashe en una entrevista con la BBC. Mamitu pasó por el insoportable dolor del parto por largas horas, pero no alumbraba al niño.

Cuatro días después su bebé murió y ella quedó devastada por la noticia, e inclusive pensaba en el suicidio, sobre todo después de enterarse que padecía de una fístula que le impedía además controlar su vejiga. “Además de los dolores, tampoco podía controlar mi vejiga ni evitar defecar. Era vergonzoso”, añadió.

Gashe fue operada en el hospital Princess Tsehai en Addis Ababa por una pareja de cirujanos especialistas en operar fístulas y no le cobraron ni un centavo. “En cuanto llegué me trataron con compasión y comencé a sentirme mejor”, recordó.

¿Qué es una fístula obstétrica?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fístula obstétrica es un orificio entre el canal del parto y de la vejiga y que origina incontinencia urinaria en las mujeres.

La pareja de esposos decidió acoger a Gashe por su cariño por la humildad y solidaridad para con los demás. Ella se dedicó a la limpieza y a ser cocinera. Después de un tiempo le autorizaron ingresar a las salas de cirugía, pues despertaba su curiosidad las operaciones.

“Mi problema era que no había tenido ninguna educación formal. No había ido a la escuela, así que no sabía leer ni escribir. Todo lo que sabía me lo han enseñado los Hemlin”, destacó.

Reconocimientos

La historia de Mamitu Gashe ha inspirado a muchas futuros médicos africanos, a mujeres que han crecido en ambientes desfavorecidos en el continente negro. Los premios no tardaron en llegarle.

Según la BBC, en 1989 ganó la Medalla de Oro entregada de mano de especialistas en cirugía del Royal College of Surgeons de Londres, después otras premiaciones que destacan su capacidad técnica y compromiso social. En el 2018 fue considerada en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC.