No hay prueba concluyente sobre muerte de Pablo Neruda, dice ministro de Justicia de Chile

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero Vega, precisó este miércoles que no existe "una prueba concluyente" sobre la muerte del poeta chileno Pablo Neruda, fallecido días después del golpe militar en el país en 1973.



En una Tribuna EFE-Casa de América celebrada en Madrid, Cordero manifestó que el informe pericial presentado el pasado 15 de febrero ante la jueza encargada del caso, Paola Plaza, en el que se deduce que el poeta fue "envenenado" días después del golpe, "es una prueba adicional".



El ministro chileno compartió que en torno a este informe ha habido "una gran discusión sobre si efectivamente tenía conclusiones". "La conclusión divulgada hasta ahora es que no hay prueba concluyente sobre la muerte de Neruda, el Gobierno no es solo interesado sino que es querellante en esa causa, y el pago de los peritajes se realiza con fondos del Estado", manifestó.



En esa línea, Cordero subrayó que "la situación en la actualidad después de ese segundo informe (hubo uno previo también "no concluyente") es que la jueza Plaza ha dicho que está siendo objeto de investigación, que es una prueba adicional".



"De acuerdo a antecedentes disponibles en el debate nacional, no hay antecedentes concluyentes, el detalle del peritaje está en manos de la ministra Plaza, otra gran jueza a cargo de investigaciones de Derechos Humanos, está en etapa de evaluación", insistió el ministro, abogado y profesor de Derecho.



A su vez, Cordero recordó que "dadas las características de ese delito, en el momento en el que ocurrió, se está aplicando la ley de enjuiciamiento criminal antigua que permite tener a un juez de instrucción".

La muerte de Neruda, Premio Nobel (1971) y Nacional de Literatura de Chile (1945), además de diplomático, ha estado rodeada de un velo de sospechas, aunque en principio, se achacó a un cáncer.





Otros casos de la dictadura en Chile

El ministro de Justicia chileno se refirió también a los casos del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva, fallecido en 1982 por causas aún sin esclarecer, y al de Colonia Dignidad, un asentamiento religioso de ciudadanos alemanes en territorio chileno que se convirtió en centro de detención, tortura y desapariciones entre las décadas de los 60 y los 90.



Sobre Frei Montalva, que gobernó el país entre 1964 y 1970, el ministro informó de que el caso "está pendiente de discusión en la Corte Suprema" en la sala de lo penal "que ve los casos de Derechos Humanos" y "en los próximos meses se darán alegaciones del caso".



"Va a depender de la forma y el modo en que lo resuelva la Corte Suprema, eso dará transparencia total al proceso", estimó.



Sobre la Colonia Dignidad, fundada por el predicador Paul Schäfer, compartió que "tiene dos grandes núcleos de discusión": "uno el de las violaciones de Derechos Humanos en su interior y otro la de los delitos cometidos en el caso de los colonos".



"Esto forma parte de una conversación diplomática entre Chile y Alemania, hay una comisión que se hizo en Berlín y se hará (otra sesión) en Santiago, están por resolver los entornos de las personas que estuvieron alrededor de la colonia", incidió. (EFE)