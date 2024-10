Francia prohíbe regresar a su territorio a un hijo de Osama bin Laden

Novelas inspiradas en el 11 de setiembre

‘Novelas inspiradas en el 11 de setiembre’. Revive este especial de Letras en el tiempo donde Patricia del Río nos recuerda el impacto que una fecha como el 11-S tuvo para la humanidad. Dos escenarios distintos, dos contextos de terror: la caída de las Torres gemelas de Nueva York en 2001 producto de un atentado terrorista; y el golpe de estado de 1973 en Chile, protagonizado por el Gral. Augusto Pinochet y el saldo de miles de muertos y desaparecidos. Las novelas que nos remontan a estos acontecimientos son ‘Terrorista’, de John Updike; ‘Netherland’, de Joseph O"Neill, una de las mejores novelas que se han escrito sobre el tema; ‘El fundamentalista reticente’, del escritor pakistaní Mohsim Hamid; y ‘Windows on the world’, del francés Frédéric Beigbeder. La novela ‘Allende y el museo del suicidio’, del escritor chileno Ariel Dorfman y gran amigo de Salvador Allende, retrata hasta los últimos instantes de vida del expresidente socialista. Al respecto, se han producido muchas películas inspiradas en el 11-S, pero hay una que merece nuestra especial recomendación: ‘United 93’, candidata a dos premios Óscar, sobre el antes y después del cuarto avión secuestrado que se estrelló contra contra un campo casi desierto en Pensilvania. En la entrevista de la semana recibimos a la periodista y escritora Rosario Yori, quien comenta en una emotiva historia sobre las dudas que su personaje enfrenta sobre la maternidad y su edad biológica para concebir. Canciones inspiradas en el 11-S: ‘New York, New York’, Liza Minelli; ‘On that day’, Leonard Cohen; ‘Paradise’, Bruce Springteen; ‘Him’, Lily Allen; ‘You’re missing’, Bruce Springteen; ‘Where were you’, Alan Jackson; ‘Yo pisaré las calles nuevamente’, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar en el podcast de Letras en el tiempo desde rpp.pe y otras plataformas. Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 33 – Cuarta temporada 2023.