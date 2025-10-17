Papa León XIV canonizará a primeros santos venezolanos: "Un momento de reconciliación y unidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa León XIV oficiará este domingo en el Vaticano la canonización de los dos primeros santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández (1864 -1919) y la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977), en una ceremonia que representa un hito histórico para Venezuela y que se considera "un momento de reconciliación y unidad".

La proclamación tendrá lugar durante una misa que se espera multitudinaria, y en la que también serán canonizados otros cinco beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.

En el marco de las actividades previas a la ceremonia, este viernes en Roma se celebró el acto académico, donde el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, el venezolano Edgar Peña Parra, destacó que estas canonizaciones son "un ejemplo universal capaz de inspirar fraternidad, servicio y esperanza, superando toda barrera cultural y geográfica".

Además, destacó que la canonización de José Gregorio Hernández representa "no solo un momento de reconciliación y unidad para Venezuela, sino también un don para toda la Iglesia".

José Gregorio Hernández

Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, una niña que recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.

Por su parte, el arzobispo de Caracas, Raúl Biord, destacó en una conversación con EFE que la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles es "una causa país" y "un momento para generar esperanza" en medio de la crisis que atraviesa Venezuela.

"Venezuela está llena de alegría porque tenemos los dos primeros santos. Eso significa que si ellos llegaron a ser santos, también nosotros podemos ser santos", afirmó.

Carmen Rendiles

Rendiles, religiosa y fundadora de la congregación Siervas de Jesús, es recordada por su dedicación a la educación y a los más necesitados, y su figura inspira especialmente a quienes valoran el compromiso social y espiritual.

Acto Académico en Roma

En el acto en Roma también participó el cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, que en línea con el debate insistió en que "la paz no se encuentra, sino que se construye", y advirtió que este proceso exige convicción, esfuerzo diario y auténtica espiritualidad.

"La paz es hoy una prioridad para cualquier bautizado, más aún para toda persona de buena voluntad, pues vivimos un cambio de época que postula como valor la confrontación, la violencia, la guerra y el olvido de la equidad", dijo.

Este viernes, también estuvieron presentes el Coro Betania, que interpretó varias canciones dedicadas a los santos, que los asistentes acogieron con orgullo mientras ondeaban banderas de Venezuela e imágenes con el rostro de José Gregorio Hernández, y el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela.

Este domingo, además de Hernández y Rendiles, serán canonizados por León XIV Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin (Turquía); el laico Peter To Rot, de Papúa Nueva Guinea; las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni y María Troncatti; y el laico italiano Bartolo Longo.

Durante la misa, el pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana, pedirá con la tradicional fórmula en latín que se les inscriba en el libro de los santos y se pueda empezar su veneración.

Esta será la segunda ceremonia de canonización del pontificado de León XIV, tras la celebrada el pasado 7 de septiembre, en la que fueron canonizados los italianos Carlo Acutis, considerado el primer santo "milennial", y Pier Giorgio Frassati.