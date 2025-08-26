Periodista peruano Roberto Montoya fue distinguido con el premio Juan Landázuri Ricketts: "Es un grandísimo y enorme reconocimiento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Conferencia Episcopal Peruana distinguió con el premio Juan Landázuri Ricketts, en la categoría de prensa escrita, al periodista peruano Roberto Montoya, autor de una serie de artículos que recopilaron el desarrollo las jornadas del Jubileo de la Esperanza, la realización del cónclave en el que resultó electo León XIV y sus fechas posteriores.

En diálogo con RPP, remarcó que este galardón le ha permitido -entre otras cosas- "unirse" a su país natal luego de varios años residiendo en el exterior.

"Yo trabajo desde hace 20 años, pero vivo en Italia desde hace 30, por lo cual, cuando escucho las voces del Perú o los contactos que tengo con el Perú y también, por ejemplo, con este premio, me une mucho más a mi país y me recuerdan que mis raíces son peruanas", manifestó en diálogo con RPP.

Montoya aprovechó el diálogo para agradecer a la Conferencia Episcopal Peruana por este reconocimiento. "Es un grandísimo y enorme premio para un peruano que vive en el extranjero y que vea reconocido sus trabajos", sostuvo.

Conocido por su "perfil bajo"

El periodista de rainews.it contó que tuvo la oportunidad de coincidir con el papa León XIV antes y después de su elección. Así, apuntó que no era considerado 'papable' previo al cónclave, destacando que era conocido por su "perfil bajo".

"Él, que ha tenido un perfil muy bajo respecto a sus demás colegas, nunca estuvo con la prensa y siempre iba a visitar al papa Francisco, porque lo llamaba. Y él ha tenido este perfil muy bajo", refirió.

Sin embargo, tras ser elegido papa, pudo conversar nuevamente con León XIV, ya en la Santa Sede. La primera de ellas se dio en una reunión con periodistas internacionales, mientras que la segunda ocurrió cuando el papa recibió a los representantes de la Diócesis de Chiclayo. En uno de esos diálogos, compartió un momento especial con el sumo pontífice.

"Me llenó mucho de orgullo que, después, me dijo: 'oye, tú eres el que me habías escrito para entrevistarme', y que se haya recordado de mí me ha llenado mucho de felicidad, de orgullo", expresó.