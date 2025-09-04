Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10

El papa León XIV recibió en El Vaticano al presidente de Israel, donde abordaron la "trágica situación en Gaza"

El papa León XIV recibió al presidente de Israel, Isaac Herzog, en El Vaticano.
El papa León XIV recibió al presidente de Israel, Isaac Herzog, en El Vaticano. | Fuente: EFE | Fotógrafo: VATICAN MEDIA HANDOUT
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

En esa línea, de acuerdo con El Vaticano, se expresó llegar a un acuerdo para conseguir la liberación de todos los rehenes, que exige Israel, así como alcanzar "alcanzar urgentemente un alto el fuego permanente".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa León XIV recibió este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, en donde abordaron "con especial atención a la trágica situación en Gaza", según el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, en el marco del diálogo sobre la situación política y social en Medio Oriente.

En esa línea, de acuerdo con El Vaticano, se expresó llegar a un acuerdo para conseguir la liberación de todos los rehenes, que exige Israel, así como alcanzar "alcanzar urgentemente un alto el fuego permanente".

Además, se dialogó sobre el pedido de facilitar la ayuda humanitaria en las zonas más afectadas para "garantizar el pleno respeto del derecho humanitario, así como las legítimas aspiraciones de ambos pueblos".

"Se habló de cómo garantizar un futuro al pueblo palestino y de la paz y la estabilidad de la región, reiterando por parte de la Santa Sede la solución de dos Estados como única salida a la guerra en curso", agregaron.

También se mencionó de forma breve sobre la situación en Cisjordania, en donde el gobierno israelí pospuso el debate sobre la anexión de nuevos territorios en este país, ello ante la presión internacional como la postura de la Unión de Emiratos Árabes de marcar "una línea roja", ante ese accionar que buscaba Israel

Pronunciamiento del presidente de Israel

El presidente israelí, Herzog agradeció la "cálida acogida" de León XIV en un mensaje en sus redes sociales tras la visita donde subrayó que los líderes religiosos "deben alzar la voz para exigir la liberación de los rehenes", pero evitó referirse directamente a la situación en Gaza.

"El Estado de Israel está comprometido con la libertad religiosa para todas las confesiones y decidido a seguir trabajando por la paz, la tranquilidad y la estabilidad en toda la región. Israel se enorgullece de su comunidad cristiana y se dedica a garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades cristianas en Tierra Santa y en todo Oriente Medio", aseguró.

Tras la audiencia con el papa, el mandatario israelí se reunió con el Secretario de Estado, Pietro Parolin y el Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones internacionales, Paul R. Gallagher.

De acuerdo con la agencia EFE, el encuentro se produjo en búsqueda de un intento de deshielo en las relaciones entre el Vaticano e Israel, tras la crisis diplomática derivada del bombardeo en julio de la única parroquia católica en Gaza, donde se refugiaban más de 400 personas, incluidos niños y personas con necesidades especiales, que dejó cuatro muertos y siete heridos, incluido el párroco argentino Gabriel Romanelli.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
León XIV El Vaticano Gaza franja de gaza

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA