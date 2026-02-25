Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra: precios, características, colores y todos los detalles de los nuevos modelos

Galaxy S26 de Samsung. | Fuente: Samsung

Sistema de cámaras

En Galaxy S26 Ultra, las aperturas más amplias de la cámara permiten que llegue más luz al sensor, lo que proporciona fotos más nítidas y con mayor riqueza de detalles en condiciones de poca luz, incluso al hacer zoom. La función Nightography Video mejorada mantiene las imágenes más nítidas y vibrantes incluso en escenas con poca luz, ya sea grabando conciertos en interiores o captando momentos alrededor de una fogata después del atardecer. La captura de video mejora aún más con las capacidades mejoradas de Super Steady, que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar un encuadre consistente, incluso en caminos irregulares o actividades de ritmo rápido.

Las mejoras en AI ISP ahora se extienden a la cámara para selfies, captando tonos de piel más naturales y detalles más precisos en condiciones de iluminación mixta.

La edición de fotos y videos cuenta con herramientas impulsadas por IA integradas en flujos de trabajo familiares para que los usuarios puedan realizar cambios rápidamente sin necesidad de conocimientos de diseño.

Con la suite Photo Assist mejorada, los usuarios pueden simplemente describir con sus propias palabras lo que desean cambiar. Por ejemplo, cambiar la escena del día a la noche, añadir elementos a las imágenes y restaurar partes faltantes de objetos. Los detalles personales, como una mancha en la ropa, también se pueden limpiar con la nueva capacidad de Galaxy AI para cambiar de atuendo en las fotos.

Con Creative Studio, a partir de un boceto, una foto o un mensaje, los usuarios pueden convertir rápidamente sus ideas en elementos visuales pulidos (desde stickers e invitaciones hasta fondos de pantalla personalizados) y perfeccionarlos o compartirlos sin cambiar de herramienta ni interrumpir el flujo creativo.

La serie Galaxy S26 también simplifica las tareas visuales frecuentes con herramientas impulsadas por IA como el Escáner de Documentos, que elimina distorsiones y elementos de distracción, como arrugas o dedos, para ofrecer escaneos limpios al instante. Se pueden organizar automáticamente varias imágenes en un solo PDF, lo que facilita la digitalización de recibos, formularios o notas.

AI Phone: avances en inteligencia artificial

La serie Galaxy S26 busca que las experiencias de uso frecuente sean sencillas y fáciles de usar, con Galaxy AI reduciendo los pasos entre la intención y la acción. La marca busca que estas tareas pasen a un segundo plano para que los usuarios se pueden concentrar en los resultados.

Con Now Nudge las sugerencias oportunas y relevantes ayudan a los usuarios a mantenerse en el flujo de trabajo sin distracciones. Si un amigo te pide fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente fotos de la Galería, eliminando la necesidad de buscar en álbumes o cambiar entre aplicaciones. Al recibir un mensaje sobre una reunión, Galaxy S26 puede reconocer las entradas relacionadas en el Calendario y verificar si hay conflictos.

En la serie Galaxy S26, Now Brief muestra recordatorios oportunos sobre eventos importantes, como reservas y actualizaciones de viaje, según el contexto personal, ayudando a los usuarios a mantenerse organizados durante todo el día.

Circle to Search con Google se ha actualizado con un reconocimiento de múltiples objetos mejorado, permitiendo a los usuarios explorar más profundamente varias partes de una imagen a la vez. Si los usuarios ven un estilo que les gusta, esta función también identifica todo, desde la casaca hasta los zapatos, todo en una sola búsqueda.

La serie Galaxy S26 incorpora un Bixby actualizado como agente conversacional, haciendo que la interacción con los dispositivos Galaxy sea aún más simple e intuitiva. Los usuarios pueden navegar por sus dispositivos y ajustar configuraciones usando lenguaje natural, sin necesidad de términos o comandos exactos.

Además de Bixby, la serie Galaxy S26 integra una selección de agentes, incluidos Gemini y Perplexity. Una vez configurados, las tareas pueden completarse con solo presionar un botón o mediante un comando de voz. También es posible gestionar tareas de varios pasos en segundo plano, simplificando el proceso para el usuario, como pedir un taxi con Gemini gracias a que estos agentes permiten buscar y realizar tareas complejas mediante una interacción natural.

Pantalla de privacidad: la principal novedad

Galaxy S26 Ultra incorpora la privacidad a nivel de píxel con la primera Pantalla de Privacidad integrada de la industria móvil, un avance en la tecnología de pantallas que cambia la forma en que se puede proteger la privacidad en un teléfono. Diseñada para situaciones cotidianas como el transporte público, cafeterías y entornos compartidos, esta herramienta busca proteger la privacidad sin comprometer la experiencia de visualización.

Al controlar cómo los píxeles dispersan la luz, la pantalla mantiene el contenido claro para el usuario en el uso cotidiano, al tiempo que limita lo que otros pueden ver. A diferencia de las micas adhesivas de privacidad tradicionales, la Pantalla de Privacidad integrada de Galaxy mantiene una calidad de visualización completa desde todas las direcciones cuando está desactivada, y limita la visibilidad para otras personas desde ángulos laterales cuando se activa, incluso al cambiar entre orientación vertical y horizontal.

Los usuarios pueden personalizar cuándo se enciende (por ejemplo, al ingresar PIN, patrones y contraseñas o abrir aplicaciones seleccionadas) y ajustar los niveles de privacidad según la situación. La Privacidad de Pantalla Parcial limita de manera inteligente la visibilidad de las ventanas emergentes de notificación, mientras que la Protección de Privacidad Máxima oscurece aún más las vistas laterales para mayor discreción, todo con un impacto mínimo en la energía o la usabilidad.

Podrás averiguar el motivo de las llamadas desconocidas

Call Screening con tecnología de IA identifica a las llamadas desconocidas y resume la intención de la llamada, lo que facilita la gestión segura de las llamadas. Las Alertas de Privacidad utilizan el aprendizaje automático para notificar proactivamente a los usuarios en tiempo real cuando las aplicaciones con privilegios de administrador del dispositivo intentan acceder innecesariamente a datos confidenciales, como la ubicación precisa, los registros de llamadas o los contactos. Estas alertas ayudan a los usuarios a comprender rápidamente cuándo las aplicaciones buscan un acceso más profundo, para que puedan administrar los permisos con mayor claridad y control.

Álbum privado, integrado directamente en la Galería, permite a los usuarios ocultar fácilmente fotos y videos seleccionados sin crear una carpeta separada o iniciar sesión en una cuenta Samsung.

Precios y disponibilidad

Galaxy S26 Ultra, S26+ y S26 estarán disponibles para reserva a partir de 25 de febrero, con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet (Violeta Cobalto), Blanco, Negro y Sky Blue (Azul Cielo) junto con los colores exclusivos en línea Pink Gold (Rosa Dorado) y Silver Shadow (Sombra Plateada).

S26 512GB: 4 559 soles

S26+ 512GB: 5 499 soles

S26U 512GB: 6 099 soles

S26U 1TB: 7 499 soles