Samsung anuncia fecha y más detalles del Unpacked 2026 en el que presentará su nueva serie Galaxy S

El Galaxy Unpacked 2026 se realizará en la ciudad de San Francisco y la atención del evento se centrará en el lanzamiento de la esperada serie Galaxy S.

Samsung Electronics anunció que este 25 de febrero -a partir de la 1:00 p.m (Hora Lima)- se llevará a cabo el Galaxy Unpacked 2026 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, evento en el que se revelarán las más recientes innovaciones de la marca, entre las que se espera una nueva fase en la era de la IA, más personal y adaptativa.

La atención del evento se centrará en el lanzamiento de la nueva serie Galaxy S y otros gadgets de la compañía. El Galaxy Unpacked 2026 se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de Samsung y las personas podrán registrarse para recibir los próximos teasers, trailers y actualizaciones.

Según ha adelantado Samsung, la nueva serie Galaxy S apunta a simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI se sienta integrada de manera fluida desde el momento en que la tienes en tus manos.

Samsung adelanta una nueva capa de privacidad

Nuestros teléfonos son nuestro espacio más personal, pero los usamos en los lugares menos privados. En el autobús, en el ascensor y dondequiera que estemos haciendo fila, nuestra ropa digital se airea a plena vista de todos. Y a medida que los teléfonos se adaptan cada vez más a nuestras rutinas y preferencias, las inquietudes sobre la privacidad sólo aumentan.

Frente a esta realidad, Samsung adelantó que presentará una nueva capa de privacidad para proteger el teléfono de miradas indiscretas. De esta manera, el usuario tendrá espacio para revisar tus mensajes o ingresar una contraseña en el transporte público sin pensar dos veces en quién podría estar mirando.

Esta nueva capa se podrá personalizar para aumentar la protección con aplicaciones específicas o al ingresar detalles de acceso para áreas más privadas del teléfono. Con múltiples configuraciones para ajustar la visibilidad, podrás limitar lo que otros pueden ver según el nivel de protección de la privacidad que necesites.

