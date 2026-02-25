España, África y Mónaco, los próximos destinos del papa León XIV en 2026

El Vaticano anunció este miércoles que el papa León XIV realizará una serie de viajes internacionales como parte de su pontificado. El próximo 28 de marzo, llevará a cabo una visita de un día al Principado de Mónaco, convirtiéndose así en el primer pontífice en visitar este país, según ha confirmado este miércoles la Santa Sede.

"Acogiendo la invitación del jefe del Estado y del arzobispo del Principado de Mónaco, el papa León XIV hará un viaje apostólico en la ciudad-estado el próximo 28 de marzo", informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, en un comunicado.

Y agregó: "El programa del viaje será hecho público en el debido momento".

En cuanto a Mónaco, León XIV se convertirá en el primer papa en visitar este principado y su confirmación ha llegado después de que el pasado 17 de enero recibiera en audiencia en el Vaticano al príncipe Alberto II.

En el encuentro, destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes y "la contribución de la Iglesia católica a la vida social del principado".

El pasado noviembre, el soberano monegasco decidió hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley en marcha para legalizar el aborto en este pequeño país donde el 90 % de sus habitantes se declara católico.

Este será, por el momento, el segundo viaje internacional en el aún breve pontificado de León XIV, después del que hizo entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 a Turquía y Líbano.

Gira por África

A este le seguirá un tercer viaje a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril. León XIV iniciará esta gira por África en Argelia, la patria de San Agustín y fundador de la orden a la que pertenece Robert Prevost, donde visitará del 13 al 15 de abril tanto la capital, Argel, como la ciudad de Annaba, la antigua Hipona.

En Camerún, las ciudades de Yaundé, Bamenda y Duala acogerán entre el 15 y el 18 de abril al pontífice estadounidense-peruano, quien conocerá así una región que vive una guerra civil desde hace una década en la que se enfrentan fuerzas armadas regulares con movimientos separatistas.

La siguiente etapa del viaje papal africano será Angola, un país de mayoría cristiana, donde están previstas visitas entre los días 18 y 21 a la capital, Luanda, que conmemora este año su 450 aniversario, así como a las ciudades de Muxima y Saurimo.

La última parada será Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África donde León XIV visitará Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril.

Esta visita a África se puede considerar el primer gran viaje internacional decidido personalmente por León XIV, ya que el que realizó en noviembre a Turquía y Líbano estaba previsto desde el pontificado de Francisco.

Visita a España

La agenda de viajes internacionales del papa para los próximos meses incluye también la visita a España, del 6 al 12 de junio, aún sin especificar todavía las etapas del mismo.

"Acogiendo la invitación del Jefe de Estado y de las Autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo", asegura un comunicado del portavoz vaticano, Matteo Bruni.

De este modo, un papa regresará a España quince años después de que lo hiciera Benedicto XVI en 2011, pues Francisco nunca llegó a visitar el país antes de morir en abril del año pasado.

Aunque el Vaticano aún no ha confirmado el programa, el 9 de enero el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, avanzó desde Roma que los puntos "fundamentales" de este viaje serán Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Su paso por Barcelona coincidirá con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, y con la inauguración de la 'Torre de Jesús' de la Sagrada Familia.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, adelantó recientemente que el pontífice presidirá la inauguración de esta torre, el punto más alto del templo, y que prepara un acto multitudinario en el estadio olímpico.

Otra parte del viaje será el archipiélago de las Canarias, una visita que ya fue pensada por su antecesor, el papa Francisco, por ser una importante ruta migratoria, pero que no pudo llevar a cabo.

León XIV, que también tiene nacionalidad peruana por sus años como obispo y misionero en el país andino, ya había confesado su deseo de acudir a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave de mayo de 2025 y en el que tiene raíces por parte de madre.