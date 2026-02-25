Murió Carmen Ochoa, histórica productora de los programas de Chespirito

La productora mexicana Carmen Ochoa Aranda, reconocida por su trabajo detrás de cámaras en las producciones creadas por Roberto Gómez Bolaños, falleció este miércoles, 25 de febrero. La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de Chespirito, donde se difundió un mensaje.
"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.", se lee en la publicación.
Edgar Vivar lamenta la muerte de Carmen Ochoa
El actor Edgar Vivar, reconocido por dar vida a personajes como el Señor Barriga, Ñoño y El Botija en las producciones de Chespirito, también confirmó la noticia en su cuenta de X, donde compartió un mensaje acompañado de una fotografía de su último encuentro con ella.
"Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos", escribió.
¿Quién fue Carmen Ochoa?
De acuerdo con registros del sitio ElChavo.Fandom, Carmen Ochoa Aranda formó parte del equipo de producción de los programas de Chespirito durante varios años. En 1973 trabajó como asistente de producción en El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, cargo que desempeñó hasta mediados de 1977.
Posteriormente fue ascendida a productora asociada y más adelante se desempeñó como directora de cámaras. Entre 1980 y 1985 produjo el programa Chespirito.
Además de sus labores técnicas, tuvo una aparición indirecta en pantalla en el episodio Todo queda en familia (1976) de El Chapulín Colorado, donde únicamente se mostraron sus piernas para carterizar al personaje en una escena.
Carmen Ochoa y su cameo en el serie Chespirito: sin querer queriendo
Carmen Ochoa fue interpretada por la actriz mexicana Meraqui Pradis en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo. Sin embargo, en la producción de HBO también realizó un cameo dentro de uno de sus ocho episodios.