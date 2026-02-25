Venezuela, aranceles y desafío al Congreso: puntos clases tras el Discurso del Estado de Trump

Desafíos al Congreso, alardeos y menciones a la captura de Nicolás Maduro. Así se pronunció el presidente Donald Trump durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión, una intervención anual en la que el mandatario expone la situación del país y sus prioridades legislativas.

Ante el Congreso estadounidense, Trump habló por 107 minutos y marcó un récord con el discurso más largo en la historia de su país. Incluso batió su propio tiempo establecido el año pasado, cuando – durante el discurso inaugural de su segundo mandato – habló por 99 minutos ante los senadores y miembros de la Cámara de Representantes.

Ataques cruzados en el Capitolio

A lo largo de la sesión hubo risas irónicas y un inusual aplauso bipartidista cuando Trump pidió prohibir que los legisladores operen en la bolsa con información privilegiada.

En el transcurso de su intervención, las voces de Trump y de los congresistas demócratas se cruzaron en más de una ocasión.

¡Mentiroso!, le gritó la representante por Minnesota, Ilhan Omar, cuando el republicano volvió a cargar contra la comunidad somalí en su estado.

La representante Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, grita durante el discurso de Trump. Fuente: EFE

"Si está de acuerdo con esta afirmación, levántese y muestre su apoyo: 'El primer deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales'", declaró un Trump desafiante, provocando la ovación de los republicanos y abucheos de los demócratas.

Desafío directo al Congreso por aranceles

Trump también dijo que los nuevos aranceles del 10 %, que ha implementado después del fallo del Tribunal Supremo contra su política arancelaria, no requerirán de ninguna aprobación del Congreso para ser permanentes.

No obstante, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 – en la que Trump se apoya para generar esos nuevos gravámenes – implica que los aranceles solo pueden imponerse durante 150 días si el Congreso, donde los republicanos tienen una mayoría mínima, da su aprobación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras pronuncia el discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio.Fuente: EFE

"Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo", afirmó.

Trump pide exigir prueba de identidad a votantes

Trump aprovechó su discurso para pedir públicamente que se exija una prueba de identidad a los votantes en EE. UU. para combatir lo que denominó de “trampas” en las elecciones de su país.

"Les pido que aprueben la Ley 'Salvar a EE. UU.' para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. Ese fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante", exclamó.

Su Administración lleva desde el año pasado exigiendo que se modifique la ley electoral, que depende de los estados y no del Gobierno Federal.

La Cámara Baja estadounidense aprobó el proyecto de ley a principio de este mes, pero las perspectivas de que sea aprobada en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría mínima, se creen escasas.

Actualmente, en 37 de los 50 estados exigen una identificación para votar, a lo que hay que sumar que cada persona debe registrarse previamente en el censo electoral, independientemente de que su voto sea emitido por correo (una opción con la que Trump también quiere acabar) o en persona.

Trump rememora captura de Maduro, condecora a militar y destaca amistad con Venezuela

En otro momento, Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuestro nuevo amigo y socio".

Añadió que "la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar", insistió.

En medio del discurso, se condecoró con Medalla del Honor al suboficial Eric Slover, piloto del helicóptero que capturo al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar realizada el pasado 3 de enero.

Momento en que el suboficial jefe del ejército de los EE. UU., Eric Slover (C), recibe una Medalla de Honor.Fuente: EFE

“Mientras se preparaba para aterrizar, ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric fue alcanzado impactos muy graves en la pierna y la cadera, una bala tras otra”, relató Trump.

El teniente general Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, entregó la medalla a Slover, quien apareció usando un andador.

En ese sentido, Trump dijo que el operativo contra Maduro sirvió para “derribar” a uno de los más siniestros capos.

"Guerreros de élite estadounidenses llevaron a cabo una de las hazañas más complejas y espectaculares en términos de competencia y poderío militar en la historia mundial. Nadie ha visto nada igual", aseveró.

El mandatario destacó el rol que jugaron en la operación las Fuerzas Especiales, a las que llamó cariñosamente "su bebé", ya que se fundaron en 2019, durante su primer mandato.

Trump presenta a político venezolano excarcelado

El presidente estadounidense insistió en que su Gobierno está trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países.

Como ejemplo de la represión del chavismo, Trump aludió a una joven venezolana llamada Alejandra González, sobrina del excandidato presidencial Enrique Márquez, que se encontraba sentada en el Capitolio.

Enrique Márquez (centro arriba), un prisionero venezolano liberado, es reconocido mientras el presidente Trump prosigue con su discurso. Fuente: EFE

"Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (el Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos", aseguró.

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras 107 minutos, la conclusión del republicano fue que el Estado de la Unión es fuerte y que el futuro será “más grande, mejor y más glorioso que nunca”.