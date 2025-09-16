Últimas Noticias
ONU: La capa de ozono se está curando y se recuperará totalmente a mediados de siglo

Según un boletín de la OMM, el agujero en la capa de ozono situado sobre la Antártida se está reduciendo -en 2024 era más pequeño en relación con los años anteriores- lo cual es
Según un boletín de la OMM, el agujero en la capa de ozono situado sobre la Antártida se está reduciendo -en 2024 era más pequeño en relación con los años anteriores- lo cual es "una noticia científica alentadora para la salud de las poblaciones y del planeta". | Fuente: Unsplash (Foto referencial)
RFI

por RFI

·

Buenas noticias para el planeta: el agujero en la capa de ozono se está reduciendo y debería desaparecer por completo en las próximas décadas. Así lo indica un nuevo boletín de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, publicado este 16 de septiembre.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La capa de ozono se está recuperando y su agujero desaparecerá completamente en las próximas décadas, indicó este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.

"A mediados de este siglo"

Según un boletín de la OMM, el agujero en la capa de ozono situado sobre la Antártida se está reduciendo -en 2024 era más pequeño en relación con los años anteriores- lo cual es "una noticia científica alentadora para la salud de las poblaciones y del planeta".

La capa de ozono debería recuperar sus valores de la década de 1980 "a mediados de este siglo", indicó la organización, según la cual esto reducirá los riesgos de cataratas y cáncer de piel, y la degradación de los ecosistemas relacionada con la exposición excesiva a los rayos UV.

La capa de ozono estratosférico, que protege a la Tierra de radiaciones solares peligrosas, está situada entre 11 y 40 km por encima de la superficie terrestre y filtra los rayos ultravioletas del Sol susceptibles de provocar cáncer, alterar el sistema inmunitario e, incluso, dañar el ADN de los seres vivos.

"Refleja el éxito de la acción internacional"

A mediados de los años 1970, los clorofluorocarburos (CFC), antaño muy utilizados en los aerosoles y en los refrigeradores, fueron identificados como los principales responsables del adelgazamiento de la capa de ozono, causando "agujeros" cada año, uno de los cuales, especialmente grande, por encima de la Antártida.

Sin embargo, en las últimas décadas, la cooperación mundial le ha dado la oportunidad de recuperarse. "La capa de ozono se está recuperando" y "este avance nos recuerda que cuando las naciones tienen en cuenta las advertencias de la ciencia, es posible avanzar", comentó el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado.

Según la OMM, la tendencia observada en 2024 se debe en parte a "factores atmosféricos naturales". No obstante, la organización considera que la tendencia positiva observada a largo plazo "refleja el éxito de la acción internacional".

El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, ha permitido eliminar hasta la fecha más del 99% del consumo y la producción de la mayoría de los productos químicos que afectan a la capa de ozono, según la OMM.

Enfermedades crónicas: el reto silencioso de nuestro sistema de salud

La diabetes, el cáncer, la hipertensión y la obesidad no solo marcan la vida de millones de peruanos: representan el 70% de la carga de enfermedad en el país. ¿Cómo responden el SIS, EsSalud y el sector privado frente a esta presión? El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre las brechas, las cifras y las soluciones que podrían cambiar la historia de los pacientes.
