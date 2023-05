Sudán: ejército y paramilitares reinician los combates en el segundo día de tregua

El Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) reanudaron este miércoles los enfrentamientos en diferentes zonas de Jartum, la capital sudanesa, vulnerando así la segunda jornada de la tregua de una semana mediada por Arabia Saudí y Estados Unidos.

Testigos

Residentes de Um Durman dijeron a EFE que el Ejército y las FAR intercambiaron bombardeos de artillería en el suroeste de la ciudad y afirmaron haber escuchado fuego de artillería pesada cerca de la base militar de Wadi Sayedna, en las afueras al norte de la capital.



También vieron aviones de combate sobrevolando Jartum Norte, cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido intentaron asaltar el puente Halfaya para cruzar al norte de Um Durman, donde se encuentra precisamente la base militar de Wadi Sayedna.



Además, estos testigos escucharon varias explosiones en el centro de Jartum, desde donde se elevaban columnas de humo, mientras que en el resto de zonas de la capital no registraron ningún enfrentamiento y permanecieron en relativa calma, lo que aumentó el tráfico en las carreteras y permitió a algunos mercados abrir sus puertas.

Enfrentamientos

Tras casi mes y medio del inicio del conflicto el pasado 15 de abril, los enfrentamientos entre el Ejército regular y las FAR dejan ya 709 muertos y 5.424 heridos en los hospitales de todos los estados, según los últimos datos anunciados hoy por el Ministerio de Salud de Sudán.



"Los acontecimientos del conflicto bélico resultante de la rebelión de las Fuerzas de Apoyo Rápido provocaron la muerte de 709 personas y el número total de heridos llegó a 5.424, que se registraron en todos los hospitales de los estados de Sudán desde el 15 de abril hasta el 22 de mayo", concretó el departamento en un comunicado.



La misma nota indicó que el número de estados afectados por los combates llegó a 13 de un total de 18, y añadió que "se organizaron servicios médicos en los diversos estados de Sudán, excepto en el estado de Jartum y algunos estados de Darfur".



Por otro lado, además de la emergencia humanitaria, los ciudadanos se quejaron de la falta de liquidez por la continua suspensión tanto de los bancos como de la mayoría de las aplicaciones digitales que permiten el pago electrónico.



Ante estos enfrentamientos que vulneran el alto el fuego, "Arabia Saudí y EE.UU piden a las partes que cumplan sus compromisos que firmaron para poder ofrecer ayuda necesaria" a los sudaneses, señaló hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí en un comunicado conjunto.



El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, advirtió anoche que su país "no dudará en utilizar las herramientas" a su disposición para preservar el alto el fuego en Sudán.



Se trata de la octava tregua en Sudán en poco más de un mes, y la segunda de siete días desde la que finalizó el pasado día 11 y era patrocinada por Sudán del Sur. Ninguna de las anteriores pausas fue respetada por el Ejército o las FAR.



El acuerdo de alto el fuego, firmado el pasado sábado, incluye una serie de clausulas entre las que destaca evitar daño a los civiles, ocupar o usar para fines militares instalaciones civiles, muy en especial centros sanitarios o de servicios, pero también exige que las partes eviten aprovecharse de la pausa para reforzar su posición militar, o conseguir ganancias militares.



La actual tregua es la única que cuenta con una comisión de supervisión integrado por representantes de los mediadores y de las partes enfrentadas para monitorear el cese de hostilidades.

(Con información de EFE)