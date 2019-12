"No los criamos para lastimarlos (...) Si no son tercos, no les hacemos nada", asegura a la AFP el cornaca Charin, mientras pide a un joven elefante que se sostenga sobre las patas traseras con un globo en la trompa. Él entrena a los paquidermos por 350 dólares al mes, enseñándoles a pintar, a jugar al fútbol, a tocar música, lo que pidan los dueños. "Siempre he vivido con ellos. Forman parte de nuestra familia", señala el domador cuyo abuelo y padre ya ejercían el oficio.