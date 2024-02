Trinidad y Tobago en emergencia tras fuga de petróleo de un barco no identificado

La agencia de gestión medioambiental identificó daños en el arrecife y playas de la costa atlántica, en vísperas del feriado de carnaval, crucial para esta isla gemela de Trinidad, que vive del turismo.

La fuga de petróleo desde un barco volcado en las costas de Trinidad y Tobago "no está bajo control", informó este domingo el primer ministro de ese país, Keith Rowley, al oficializar la emergencia nacional ocasionada por un barco cuyo origen no ha sido determinado.

Rowley declaró "emergencia nacional" por este desastre que se ha propagado en unos 15 km de costa de Tobago, una de las dos islas que conforman esta nación petrolera de 1,4 millones de habitantes.

"La limpieza y restauración sólo puede comenzar tan pronto como tengamos la situación bajo control, ahora mismo la situación no está bajo control", señaló Rowley en una rueda de prensa.

Cientos de voluntarios trabajaban desde el jueves para contener el avance de la espesa mancha que además de golpear al delicado ecosistema marino genera pérdidas al turismo, un ingreso vital en el país. El gobernante hizo un llamado para que más personas colaboren en estas tareas.

La agencia de gestión medioambiental identificó daños en el arrecife y playas de la costa atlántica, en vísperas del feriado de carnaval, crucial para esta isla gemela de Trinidad, que vive del turismo.

Muchos complejos turísticos y hoteles de Tobago, como el estatal Magdalena Grand, resultaron afectados.

Debido a la propagación del hidrocarburo, las autoridades han pedido a los turistas que no ingresen en áreas contaminadas, pues ello conlleva un riesgo a sufrir lesiones por la exposición al petróleo.

Barreras de contención se extendieron alrededor de unos 15 kilómetros para permitir que embarcaciones puedan llegar en el puerto de Scarborough, la capital de Tobago.

Barco no identificado

El origen del navío "Gulfstream", de bandera no identificada y cuya tripulación no hizo llamados de emergencia, ni fue encontrada, sigue siendo un enigma.

"Todavía no hemos sido capaces de identificar el buque por su nombre, podría haber algunas características de identificación (...) incluso con el uso de vehículos operados a distancia no hemos tenido éxito en la identificación de un número de registro", señaló por su parte el secretario jefe de la Cámara de la Asamblea de Tobago (THA), Farley Augustine, que acompañó a Rowley en la rueda de prensa.

Augustine dijo además que buzos no lograron tapar la fuga del barco de unos 100 metros de eslora.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Tobago (TEMA) informó que no había señales de vida en el "Gulfstream", cuya carga en principio se creía que constaba de arena y madera. La embarcación, que se volcó frente a las costas del Parque Ecoindustrial Cove, en el sur de Tobago, estaba siendo arrastrada por las corrientes hacia la orilla.

La empresa estatal Heritage Petroleum también ha brindado asistencia y proporcionando voluntarios en la limpieza de playas, añadió Augustine.

"Ese barco no sabemos a quién pertenece. No tenemos idea de dónde vino y tampoco sabemos todo lo que contiene", sostuvo Rowley, que no descartó que la embarcación haya sido usada en operaciones "ilícitas".

"No estamos seguros de si es un carguero, un petrolero o una barcaza porque sólo la quilla del barco es visible y sus características físicas de identificación están en el agua, donde no podemos penetrar por el momento", añadió el primer ministro. (Con información de AFP)