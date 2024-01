Daniel Olivares sobre derrame de petróleo: El Estado no puede hacer una exigencia porque no sabe el récord de lo que ha pasado

Estado Olivares señaló que Produce todavía no publica el reglamento de la Ley de Pesca Artesenal

Olivares señaló que Produce todavía no publica el reglamento de la Ley de Pesca Artesenal. | Fuente: RPP

A dos años de la emergencia ambiental en Ventanilla, el vicepresidente de 'Oceana Perú', Daniel Olivares, indicó que el Estado no ha podido exigir a la empresa Repsol que asuma su responsabilidad, ya que, en principio, no fue firme en su requerimiento y ni siquiera ha podido ser específico porque, debido a las recomposiciones, no están al tanto de la situación.

"Una lamentable página en la que estamos presentes todavía. Lo que ha faltado es que hemos tenido tanto a una empresa que no asumió su responsabilidad como a un Estado que nunca tuvo la fuerza o la firmeza para obligar a una empresa a asumir la responsabilidad por un pasivo que había cometido", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Luego hemos visto durante dos años a la empresa tratando de rectificar su mala reacción e invirtiendo para tratar de limpiar, pero después de haber permitido que esto crezca más de lo que debería haber crecido", indicó.

"Ahora tienes a una empresa que dice: 'Yo estoy haciendo todo lo que puedo y el Estado no me responde'. Y tienes a un Estado que no puede hacerle una exigencia específica a una empresa porque ni siquiera saben el récord de todo lo que ha pasado atrás", agregó.

Produce todavía no publica el reglamento de la Ley de Pesca Artesanal

La nueva ley determina que las tres primeras millas están reservadas para la pesca artesanal, entre la milla 3 y la 5 hay una situación intermedia para embarcaciones medianas y a partir de la milla 5 para la pesca industrial. Sin embargo, pese a haber sido aprobada por unanimidad, todavía no está reglamentada para que pueda aplicarse.

"Para que esta ley funcione necesitamos un reglamento, que tiene que sacar el Ministerio de la Producción con la ministra Choquehuanca. El tema es que el ministro Pérez Reyes, que fue su predecesor, prometió que este reglamento tendría que salir antes de que acabe el año 2023 (...). Pasa que estamos en enero y el reglamento no sale. Entonces entra la nueva ministra Choquehuanca y lo debió haber sido una continuad de trabajo pareciera que ha tenido que empezar otra vez", manifestó.