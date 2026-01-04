Trump dice que Cuba no podrá mantenerse sin el petróleo venezolano: "Parece que está a punto de caer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que el régimen cubano se encuentra al borde del colapso, al quedar sin el suministro de petróleo venezolano que sostenía su economía.

"Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", afirmó Trump durante declaraciones a bordo del Air Force One.

El mandatario agregó que "muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros" por el impacto de los recientes acontecimientos en Venezuela.

Trump descartó la necesidad de una acción militar similar a la que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, al considerar que la crítica situación económica de la isla hace innecesaria cualquier intervención adicional.

"No creo que necesitemos ninguna acción", enfatizó.

Además, el presidente estadounidense afirmó que "muchos cubanos" perdieron la vida protegiendo a Maduro durante la operación en Venezuela.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó pronunciarse con claridad sobre posibles medidas contra Cuba en una entrevista en NBC News.

"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", señaló el político de origen cubano.