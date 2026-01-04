Donald Trump dice que EE.UU. está a cargo de Venezuela y pide a Delcy Rodríguez "acceso total" al petróleo

El mandatario estadounidense ha confirmado que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este domingo a la nueva lideresa venezolana, Delcy Rodríguez, "acceso total" al país sudamericano en términos de recursos naturales y de otra índole. Además, reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país", señaló el jefe de Estado a los medios de comunicación desde el avión presidencial.

Trump también ha confirmado que hay canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque no dejó claro si ha habido contactos directos con ella. Asimismo, afirmó que Washington está actualmente "a cargo" del país sudamericano.

Trump reiteró esta noche que su operación para derrocar a Maduro y llevarlo ante la justicia en Nueva York responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica, ya que "el hemisferio (occidental) es nuestro", aseveró.

En una entrevista esta mañana con el semanario The Atlantic, Trump dijo que si Rodríguez, nombrada presidenta interina ante la ausencia de Maduro, "no hace lo correcto" le esperan un futuro "peor" que el de Maduro.

El mandatario reconoció que están pensando en reabrir la embajada estaounidense en Caracas ante este nuevo capítulo que se abre en las relaciones entre los dos países tras la caída de Maduro, que mañana comparecerá ante un juez en Nueva York para iniciar su proceso por narcotráfico y corrupción.