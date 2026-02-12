Venezuela: Delcy Rodríguez aboga para que no haya "ningún" obstáculo en acuerdo petrolero con Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó este jueves porque no haya "ningún" obstáculo en el acuerdo petrolero entre el país suramericano y Estados Unidos, luego de visitar una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.



"Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario, como socios que somos, mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura y el mantenimiento y este es el camino de la cooperación", indicó la líder chavista durante la visita transmitida por el canal multiestatal Telesur.



Asimismo, dijo que el 95 % de los trabajadores de la planta que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco son venezolanos, trabajando en un "solo cuerpo" junto a los estadounidenses para beneficio de ambas naciones.



Rodríguez sostuvo que los venezolanos están dispuestos a seguir recibiendo "con alegría" inversionistas de otras naciones, así como de Estados Unidos, para llevar a la industria petrolera "a lo más altos estándares".



"Queremos pasar de ser el país con las mayores reservas petroleras del planeta a ser un gigante productor de petróleo en el mundo y que así nos conozcan", apuntó.



La mandataria además reiteró su complacencia por la visita de Wright, a quien agradeció y expresó: "realmente nos honra tu presencia en Venezuela".



Wright visitó hoy junto a Rodríguez las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.



Se trata de una zona que abarca 55.314 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este).



Según la estatal PDVSA, contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en "la mayor reserva de crudo en el mundo", con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos.



Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela, donde tiene una participación minoritaria en empresas mixtas con PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas.



Wright llegó el miércoles a Caracas para reunirse con Rodríguez e impulsar un "histórico" acuerdo energético a largo plazo. De momento, no se conoce el período exacto.



La visita de Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

El Club de la Green Card California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios. Leer más Compartir El Club de la Green Card Share 00:00 · 00:00