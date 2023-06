Vladímir Putin afirma que Rusia logró frenar una guerra civil durante rebelión del Grupo Wagner

Los efectivos militares y servicios de seguridad de Rusia lograron frenar una guerra civil durante la rebelión armada de 24 horas del grupo de mercenarios rusos Wagner, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.



"Ustedes protegieron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos, salvaron nuestro país de conmociones, detuvieron una guerra civil", afirmó durante un acto en la plaza de las Catedrales del Kremlin.



Allí reunió a representantes de las agencias de seguridad y de Defensa de Rusia que participaron en el operativo antiterrorista el fin de semana.



Según el mandatario, los militares y agentes de los servicios de inteligencia "cortaron el camino a la rebelión, cuyo resultado inevitable hubiera sido el caos".



"En esta situación difícil actuaron con precisión, coordinadamente, mostraron con hechos su fidelidad al pueblo de Rusia y a su juramento militar, mostraron su responsabilidad ante el destino de la patria y su futuro", dijo.



Putin honra memoria de los caídos durante asonada

Putin recordó que los uniformados "garantizaron el trabajo de los principales centros de mando, las instalaciones estratégicas, incluidas las de Defensa, la seguridad de las zonas fronterizas y la retaguardia de todas las unidades que continuaban combatiendo heroicamente en el frente".



"No tuvimos que retirar unidades de la zona de la operación militar especial" en Ucrania, sostuvo.



Recordó la muerte de varios pilotos durante la sublevación, al señalar que "no les tembló la mano y cumplieron con honor las órdenes y su deber militar", por lo que llamó a honrar la memoria de los caídos con un minuto de silencio.



"Vuestra decisión y coraje, junto a la consolidación de toda la sociedad rusa, jugaron un enorme y definitivo papel en la estabilización de la situación. Las personas que se vieron implicadas en la revuelta vieron que el Ejército y el pueblo no estaban de su lado", añadió.

Según el portal de investigación ruso "Historias Importantes", el jefe de Wagner voló después del motín de Rostov del Don a San Petersburgo, desde donde el domingo hizo otros vuelos para regresar por la tarde a la antigua capital imperial de Rusia.

Avión de jefe del Grupo Wagner habría aterrizado en Bielorrusia

El avión privado del jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, aterrizó este martes en el aeródromo militar de Machulishchi, cerca de Minsk, según el equipo de investigación bielorruso Gayun, que se dedica a monitorear la actividad militar en territorio bielorruso.

El avión aterrizó a las 07.37 hora local (04.37 GMT), de acuerdo con datos de la página de seguimiento de vuelos Flightradar24. Se trata de un avión Embraer Legacy 600 con número de registro RA-02795 y fue incluido en la lista de sanciones estadounidense en 2019 por su conexión con Prigozhin aunque con su matrícula vieja, M-SAAN.



Según Gayun, otro avión privado con el número RA-02878 despegó de San Petersburgo y aterrizó a las 07.58 hora local también en el aeródromo militar de Machulishchi.



Se desconoce por ahora si Prigozhin se encontraba a bordo de uno de estos aviones después de haber llegado el sábado a un acuerdo con el Kremlin para exiliarse en Bielorrusia y no ser perseguido penalmente a cambio de detener la sublevación.



Ya la víspera algunos canales de Telegram aseguraron haber visto al empresario de 62 años en un hotel de Minsk. (Con información de EFE)