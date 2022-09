El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró que la guerra en Ucrania no va según los planes del presidente Vladimir Putin. | Fuente: AFP

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llamó este miércoles a la “calma” tras las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, de recurrir a todo su arsenal contra Ucrania, y aseguró que el mandatario “sabe muy bien” que una guerra nuclear no tiene vencedores.



"El discurso es una escalada, pero no es una sorpresa. Por lo tanto, nos hemos preparado. Mantendremos la calma y seguiremos prestando apoyo a Ucrania", indicó Stoltenberg en un coloquio organizado por Reuters en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, a propósito de la alocución en la que Vladimir Putin anunció la movilización de reservistas.

"Gran error de cálculo" ruso

Para el político noruego, esto "demuestra que la guerra no va según los planes del presidente Vladimir Putin", quien a su juicio “ha cometido un gran error de cálculo: pensó que era capaz de tomar el control de Ucrania en pocos días”.



En cambio, dijo que Vladimir Putin “se vio obligado a abandonar el norte de Ucrania, las zonas de alrededor de Kiev, y luego lanzó una gran ofensiva en el Donbás (este), que ha sido paralizada por las fuerzas ucranianas”.



"Y ahora en realidad los ucranianos han sido capaces de liberar el territorio. Así que el discurso de la movilización parcial de las Fuerzas Armadas de Rusia solo demuestra que calculó mal, cometió un gran error, un error estratégico, y esa es la razón por la que ahora tienen que hacer esto", apuntó.



Vladimir Putin anunció esta decisión en el discurso televisado este miércoles a los rusos, en el que también apoyó la celebración de referendos organizados por fuerzas prorrusas en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, enfocados en pedir su ingreso en la Federación Rusa.



El presidente ruso dijo en su discurso que si la integridad territorial del país se ve "amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. No es un farol”, y agregó que “aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos también puede girar en su dirección".



Para la OTAN estas palabras de Vladimir Putin son "una retórica nuclear peligrosa y temeraria. No es nueva, ya que lo ha hecho muchas veces antes", consideró Stoltenberg, quien dejó claro que Vladimir Putin "sabe muy bien que una guerra nuclear nunca debe librarse y no puede ganarse", y que “tendrá consecuencias sin precedentes para Rusia".



Por esa razón, el secretario general aliado indicó que la OTAN "ha aumentado su presencia, especialmente en la parte oriental de la Alianza, también para eliminar cualquier margen de error de cálculo o malentendido en Moscú".



Sin cambios en postura nuclear

"Estamos comunicando muy claramente que vigilamos muy de cerca lo que hace Rusia. Hasta ahora no hemos visto ningún cambio en la postura nuclear, en la preparación nuclear, pero lo seguimos muy de cerca y nos mantenemos vigilantes", explicó.



Stoltenberg dijo que cualquier movilización rusa se sumará al número de tropas y fuerzas que ya tiene y aventuró que "eso llevará tiempo".



"Necesitarán equipamiento y lo que hemos visto hasta ahora es que las tropas rusas están mal equipadas. Carecen de un mando y control adecuados y también han tenido muchas dificultades con la logística", apuntó.



En cualquier caso, reconoció que el aumento de tropas rusas hará que el conflicto "se intensifique", lo cual se traducirá en "más sufrimiento, más pérdida de vidas. Vidas ucranianas, pero también rusas", recalcó, y concluyó que "el presidente Vladimir Putin puede poner fin a esta guerra retirando sus fuerzas, dejando de invadir otro país".

(Con información de EFE)

