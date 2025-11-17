Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este lunes 17 de noviembre

¿A Cuánto se cotiza el dólar oficial en Argentina?

El dólar oficial se cotiza en $1375 la compra y $1425 la venta según el Banco Nación de Argentina. El dólar oficial, también conocido como dólar minorista, representa el tipo de cambio de referencia en Argentina. Este valor corresponde a la cotización del dólar estadounidense sin recargos ni impuestos adicionales, y es utilizado como base en las operaciones cambiarias legales del país. El dólar oficial es el precio al que se liquidan la mayoría de las exportaciones, salvo aquellas incluidas en regímenes especiales establecidos por el Gobierno Nacional.

¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta ?

En Argentina, el dólar Tarjeta se cotiza en $1787.5 la compra y $1852.5 la venta. El dólar tarjeta se aplica a las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito en moneda extranjera, ya sea en el exterior o al pagar servicios internacionales desde Argentina. Actualmente, tras la eliminación del impuesto PAIS, su cotización se calcula sumando un 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias sobre el valor del dólar oficial minorista, según lo establecido por la normativa vigente.

¿A qué hora abre el dólar?

El dólar oficial en Argentina mediante en Banco Central (BCRA) difunde el valor y cotización de la moneda a partir de las 10 AM. Por lo que el valor referencial del dólar bue se da algunas horas después entre las 11 y 11: 30 AM.

¿A qué hora cierra el dólar oficial y cómo opera el dólar blue?

La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se actualiza durante el horario bancario y finaliza cada día hábil a las 15:00 horas. En contraste, el dólar blue, al operar en el mercado informal o paralelo, no cuenta con un horario oficial de apertura ni cierre, y su valor puede fluctuar libremente a lo largo del día según la oferta y demanda.

¿Qué es el dólar blue?

El Dólar Blue es el tipo de cambio de la divisa estadounidense que se compra y se vende fuera del circuito formal. Se comercializa en lugares no oficiales y también se conoce como dólar paralelo o dólar informal. La cotización y precio del Dólar Blue puede variar y no está regulada por el gobierno.