Gobierno de Milei elimina polémico artículo sobre licencias médicas de su reforma laboral: ¿por qué era cuestionado?

En una decisión de último momento para evitar el naufragio de su ambiciosa reforma laboral, la administración de Javier Milei resolvió eliminar por completo el polémico artículo 44 del proyecto que se debate en el Congreso.

La medida, definida este martes durante una reunión de la mesa política del oficialismo, busca destrabar la votación en la Cámara de Diputados ante la falta de consenso con los bloques denominados dialoguistas.

Según informó el diario argentino Clarín, el encuentro decisivo ocurrió por la mañana y contó con la presencia del ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara baja Martín Menem y los legisladores libertarios Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici.



El eje de la controversia radicaba en que la propuesta oficialista modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo reducciones drásticas en los ingresos de los trabajadores impedidos de prestar tareas por enfermedades o accidentes ajenos al trabajo.

Bajo el texto que ahora fue retirado, un empleado en estas condiciones pasaría a cobrar únicamente el 50% de su remuneración, cifra que podía subir al 75% si se demostraba que el impedimento no era producto de una actividad voluntaria y consciente del riesgo.

Esta redacción chocaba frontalmente con la normativa vigente, la cual garantiza el cobro del salario completo por periodos de tres a seis meses, plazos que se duplican en caso de que el trabajador tenga cargas de familia.



"Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco", admitió Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario del Senado.



La presión de los bloques aliados y el riesgo del quorum



La eliminación del polémico articulado no fue una decisión aislada, sino una respuesta directa a la resistencia de bloques como el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y diversos sectores provinciales, quienes advirtieron que no acompañarían una medida que consideraban inviable o mal redactada.

De acuerdo con información del diario La Nación, fuentes libertarias confirmaron que el cambio de estrategia fue necesario para garantizar el quorum de 129 diputados, ya que agrupaciones como Innovación Federal e Independencia habían adelantado que no votarían el artículo 44.

Además de la presión parlamentaria, el malestar social escaló hasta la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a un paro general para el mismo día del tratamiento del proyecto en el recinto.



"La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44", escribió en sus redes sociales el diputado Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO.



"La gran mayoría coincidimos en la necesidad de una reforma, pero queremos poner nuestra mirada", explicó Gisela Scaglia, quien preside la bancada de Provincias Unidas.



El nuevo cronograma legislativo hacia la sanción definitiva



Con la supresión de los cambios en las licencias médicas, el proyecto deberá volver ahora al Senado para una nueva revisión.

La hoja de ruta trazada por el oficialismo prevé que las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto emitan dictamen este miércoles, para llevar el debate al recinto el jueves.

El plan del Gobierno es que la Cámara alta reciba la norma modificada este mismo viernes y, tras cumplir los plazos reglamentarios, proceda a su sanción definitiva el viernes 27 de febrero.

El objetivo simbólico de la Casa Rosada es que el presidente Javier Milei pueda inaugurar las sesiones ordinarias el 1° de marzo con la ley ya sancionada, exhibiéndola como un triunfo político frente al peronismo y los gremios.