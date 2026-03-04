Últimas Noticias
Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este miércoles 04 de marzo

Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 04 de marzo.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La cotización del dólar blue, hoy miércoles 04 de marzo en el país de Argentina es de $1405 compra y $1425 la venta.

Dólar blue hoy miércoles 04 de marzo en Argentina: cotización actualizada

Este miércoles 04 de marzo, el dólar blue se vende a $1425 y se compra a $1405, según la información de la BYMA. El valor del dólar informal continúa siendo seguido de cerca por los mercados y consumidores ante la brecha cambiaria con el oficial.

¿Cuál es el tipo de cambio oficial del dólar hoy?

El dólar oficial en Argentina cotiza hoy a $1385 en compra y $1435 en venta, según el Banco Nación. Es considerado el tipo de cambio de referencia del país, utilizado en importaciones, operaciones bancarias y liquidaciones de exportación, con excepción de regímenes específicos.

¿Qué es el dólar tarjeta y cómo se calcula su valor?

El dólar tarjeta, también llamado dólar turista, tiene hoy miércoles un valor de $1800.5 en compra y $1865.5 en venta. Se calcula aplicando un 30% de percepción sobre el dólar oficial, y es el valor que se cobra en consumos realizados en moneda extranjera desde Argentina.

¿Cuándo comienza la cotización del dólar oficial y del blue?

La cotización del dólar oficial comienza a difundirse a partir de las 10 AM por el BCRA. El dólar blue, al estar fuera del sistema bancario formal, comienza a ofrecer referencias entre las 11 y 11:30 AM, cuando inicia su operativa informal.

¿Cuál es el horario de cierre del dólar oficial?

El dólar oficial cierra su cotización a las 15:00 hs, de lunes a viernes. En cambio, el dólar blue, al estar fuera del mercado regulado, no tiene un horario definido de cierre.

Dólar Blue Argentina

