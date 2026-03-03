Sporting Cristal vs. Carabobo en vivo: juegan en partido por la Fase 3 de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal enfrentará de visitante a Carabobo de Venezuela en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. El equipo celeste buscará conseguir un buen resultado en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia).

El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori, que eliminó a 2 de Mayo de Paraguay, se encontrará ahora con el Carabobo, luego de que el equipo venezolano venciera a domicilio por 1-2 a Huachipato de Chile.

Cristal llegará a este partido con la baja de Santiago González, que no fue incluido por lesión. Mientras que Maxloren Castro y Jair Moretti tampoco fueron considerados por un polémico video en el cual aparecieron en una fiesta.

Carabobo vs. Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal, que dirige el DT brasilero Paulo Autuori, viene de perder 1-2 con Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026. En tanto, el cuadro llanero llega de empatar a cero con Caracas FC en la liga venezolana.

¿Cuándo y dónde juegan Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el miércoles 4 de marzo en el Estadio Misael Delgado (ciudad de Valencia). El recinto tiene una capacidad para 10 400 espectadores.

¿A qué hora juegan Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

En Perú , el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m. En Venezuela , el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En México, el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Carabobo vs. Sporting Cristal comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Carabobo vs. Sporting Cristal en vivo?

El partido de Sporting Cristal ante Carabobo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Carabobo vs. Sporting Cristal: alineaciones posibles

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

