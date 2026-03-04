Últimas Noticias
Un joven fue asesinado a balazos tras discutir con su vecino en Puente Piedra

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En la balacera, también resultó herida la madre de la víctima mortal. Un adolescente de 15 años también estaría involucrado en el crimen.

Lima
00:00 · 02:37
El homicidio ha causado gran consternación entre los vecinos de la asociación de vivienda Nueva Esperanza.
El homicidio ha causado gran consternación entre los vecinos de la asociación de vivienda Nueva Esperanza. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un joven identificado como Kevin Cochachín Contreras (24) fue asesinado a balazos tras sostener una acalorada discusión con un vecino, José Orlando Escobar Soto, en la asociación de vivienda Nueva Esperanza, en el distrito limeño de Puente Piedra, cerca del límite con San Martín de Porres, al norte de la capital.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, Escobar Soto se desplazaba en su motocicleta, cuando de pronto un perro se cruzó en la vía y provocó que cayera pesadamente al suelo.

El hombre, furibundo, habría agredido al can, lo que provocó la airada respuesta de Kevin Cochachín. Esto desató una fuerte discusión entre ambas personas, tras lo cual José Escobar Soto se retiró del lugar.

De acuerdo con las versiones recabadas, Escobar Soto regresó junto con un adolescente de 15 años, quien sería su sobrino, y ambos atacaron a balazos a Cochachín Contreras, que murió en el acto.

En el ataque armado, también resultó herida la madre de Kevin Cochachín, que fue trasladada de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. La mujer se encuentra estable, con un impacto de bala en el brazo derecho.

Los principales sospechosos del crimen fueron detenidos por la PNP.
Los principales sospechosos del crimen fueron detenidos por la PNP. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Sospechosos detenidos

Tras el crimen, los vecinos llamaron a la Policía Nacional, que desplegó un operativo de búsqueda y captura, que permitió la intervención de José Escobar y del adolescente.

Al cierre de este informe, ambos permanecen en el Departamento de Investigación Criminal de Puente Piedra, mientras se desarrollan las pesquisas preliminares.

Familiares de la víctima mortal también han acudido a la dependencia policial para brindar su manifestación sobre lo ocurrido. Ellos prefirieron no declarar a la prensa, pero off the record exigieron que todo el peso de la ley caiga sobre los homicidas.

Fuentes policiales indicaron que los sospechosos tenían en su poder dos armas de fuego, que habrían sido utilizadas en el fatal ataque armado.

Puente Piedra Policía Nacional PNP Inseguridad ciudadana

