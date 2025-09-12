Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este viernes 12 de septiembre

Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 12 de septiembre.
Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 12 de septiembre.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La cotización del dólar blue, hoy viernes 12 de septiembre en el país de Argentina es de $1390 compra y $1410 la venta.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dólar blue hoy viernes 12 de septiembre: cotización actual y evolución

Este viernes 12 de septiembre, el dólar blue cotiza a $1390 para la compra y $1410 para la venta, de acuerdo a los datos proporcionados por BYMA. Su cotización cierra la semana con atención especial del mercado informal.

¿Cuál es el precio del dólar oficial este viernes 12 de septiembre?

El dólar oficial del viernes 12 de septiembre cotiza a $1395 en compra y $1445 en venta, según el Banco Nación. Este tipo de cambio es utilizado como referencia oficial para operaciones legales y liquidaciones de exportaciones en Argentina.

¿Qué valor tiene el dólar tarjeta y en qué se usa?

Para este viernes 12 de septiembre, el dólar tarjeta se sitúa en $1813.5 la compra y $1878.5 la venta. Es el valor aplicado a los consumos con tarjetas en moneda extranjera, y su cálculo incluye un 30% sobre la cotización oficial minorista.

¿Desde qué hora se publica la cotización del dólar?

El Banco Central de Argentina (BCRA) informa la cotización oficial a partir de las 10:00 AM. En tanto, el dólar blue, al formar parte del mercado paralelo, empieza a mostrar movimientos alrededor de las 11:00 AM.

¿A qué hora cierra el dólar en Argentina?

El cierre oficial del dólar regulado se produce a las 15:00 horas, coincidiendo con el final del horario bancario. El dólar blue, al no tener regulación, puede extender su cotización hasta entrada la tarde.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Dólar Blue Argentina

Más sobre Argentina

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA