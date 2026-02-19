SENAMHI: Pronóstico del clima hoy jueves 19 de febrero 2026

¿Cómo es el clima en Arequipa durante el año?

Arequipa presenta un clima templado y seco durante la mayor parte del año, con días soleados y noches frías debido a su altitud. Las temperaturas máximas suelen mantenerse entre 20°C y 25°C, mientras que las mínimas descienden con frecuencia por debajo de los 10°C, especialmente entre junio y agosto. Esta estabilidad convierte a Arequipa en una de las ciudades con mejor clima de la sierra sur.

Durante los meses de verano, de enero a marzo, se presenta la temporada de lluvias con precipitaciones moderadas, aunque no tan intensas como en otras zonas altoandinas. El resto del año prevalece el cielo despejado y un ambiente seco, ideal para actividades turísticas y recreativas al aire libre. Este equilibrio climático es uno de los atractivos más valorados por visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 26°/21° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 12 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Parcialmente nublado Día 18° • Noche 14° Máx./Min. 19°/13° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Chubascos Día 24° • Noche 24° Máx./Min. 26°/22° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú 10° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 17°/10° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Parcialmente nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 30°/23° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 8 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Parcialmente nublado Día 28° • Noche 27° Máx./Min. 32°/24° Humedad 81% Índice UV 0 / Bajo Viento 7 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 18°/6° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 30°/23° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 1 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 30°/23° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 13° • Noche 11° Máx./Min. 15°/8° Humedad 89% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 29°/21° Humedad 77% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 30°/22° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Chubascos Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 30°/22° Humedad 98% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Nublado Día 20° • Noche 18° Máx./Min. 22°/15° Humedad 91% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h