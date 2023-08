Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias: ¿cuáles son las diferencias entre el modelo argentino y el peruano?

En marzo del 2019, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política alcanzó al entonces gobierno de Martín Vizcarra cuatro propuestas de reforma para el fortalecimiento de la democracia de cara al Bicentenario de la República del Perú. Uno de los planteamientos apuntaba a promover la participación de los ciudadanos, afiliados o no a un partido, en la elección de los candidatos a elecciones generales: Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La propuesta fue aprobada meses después y se encuentra vigente actualmente en la ley peruana. Y si bien su aplicación fue suspendida hasta en dos oportunidades en los últimos años, aún existen reparos por parte de las agrupaciones políticas de implementar este mecanismo en el escenario peruano.

Pero, ¿cuáles son los beneficios de llevar adelante las primarias en el Perú? El politólogo y expresidente de la Comisión de Alto Nivel, Fernando Tuesta Soldevilla, indicó que existen cuatro aspectos claves sobre la importancia de desarrollar las PASO en el país.

“En concreto lo importante es que las PASO tienen cuatro efectos importantes. Da legitimidad, participación. En tercer lugar, reducción del número de partidos. Si al final del escrutinio los partidos que no obtienen el 1.5% de los votos, ya no pasan a la segunda parte que es la elección general (...) Y en cuarto lugar, competitividad. En las PASO, una vez que se constituye ya la lista en orden, la lista es cerrada y compiten entonces, ya el día de la elección, los partidos que han pasado estos filtros con programas más claros”, señaló a RPP Noticias.

Elecciones Fernando Tuesta opina sobre las primarias abiertas

Diferencias entre los sistemas de Argentina y Perú

Uno de los argumentos más utilizados por las organizaciones políticas a la hora de criticar la posible aplicación de las elecciones primarias abiertas en el Perú son los “escasos” resultados que este mecanismo ha tenido en Argentina. Sin embargo, para el politólogo esto es incorrecto dadas las diferencias que existen entre ambos países en aspectos como el modo de selección de candidatos para el Parlamento y el tipo de votación que se realiza.

“Lo que ocurre en Argentina -y observamos que es un problema- es que al interior del partido se ponen de acuerdo y presentan una sola lista. (...) El caso nuestro, nosotros tenemos el voto preferencial fuera y lo que hacemos es incorporarlo dentro. De tal manera que, al interior de un partido, se presentan según los reglamentos de cada partido de manera individual. Y uno votaría por el partido y, dentro del partido de las listas que se presentan, de manera individual. De tal forma que el candidato que tenga más votos va a aparecer en la lista y esa va a ser una lista cerrada. Eso es fundamental”, precisó.

“En Argentina, además, el tipo de votación es totalmente distinto. No existe cédula única. Cada partido tiene un voto, un papel y se tiene que meter dentro de un sobre y luego en el ánfora (...) Hay una lista larga de las diferencias que hay”, añadió.

Asimismo, el politólogo consideró que los partidos políticos en el Perú no comprenden el procedimiento y parecen temerle a un modelo que no deja en el dueño del partido o los dirigentes todo el poder para elegir a los candidatos en elecciones. Por el contrario, opinó que el mecanismo debe ser reglamentado de cara a los futuros comicios.

Expectativas de las primarias en Argentina y el Perú

El último fin de semana, Argentina realizó sus PASO, un proceso que mostró la gran preferencia que el candidato de ultraderecha Javier Milei ha ganado en los últimos meses. Sin embargo, diversos expertos han señalado que los resultados aún no están definidos de cara al balotaje oficial que se realizará en octubre próximo.

“Yo partiría siendo muy prudente de un análisis donde Javier Milei difícilmente descienda y donde probablemente pueda acrecentar su caudal electoral”, dijo a Cadena 3 Mario Riorda, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE).

“Acá hay que preguntarnos si este resultado que tiene Javier Milei va a generar lo que yo sí creo que está generando, que es una ola a favor de Milei. obviamente, va a haber un ataque muy fuerte a Milei (...) Y bueno, habrá que ver también qué errores comete Milei de aquí al 22 de octubre, qué aciertos", indicó al citado medio Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.

Al respecto, Tuesta Soldevilla manifestó que aplicar las PASO en el Perú, al tratarse esta de casi una toma de temperatura a las candidaturas, podría generar un cambio de ánimo en el elector si este decide apoyar a otra figura en contienda en caso de que su primer candidato no continuase avanzando a la siguiente fase.

“Si veo, por ejemplo, que aparece un candidato radical de cualquier signo, que eso puede ser peligroso para el Perú, y yo he votado por un candidato que me interesa, de repente voy a fortalecer otro tipo de candidatura para no favorecer este candidato. Sí es efectivamente un termómetro, pero -repito-, en el Perú, lo que es muy bajo son las lealtades y adhesiones partidarias permanentes. Entonces, esto puede cambiar de acuerdo a las circunstancias", sostuvo.

Frente a lo visto, es importante que las autoridades se pongan de acuerdo y se trabaje en la reglamentación de las primarias abiertas en el Perú, a fin de que estas se implementen en las próximas elecciones generales. Así, los peruanos, afines o no a un partido, podrán participar en la selección de quienes busquen ocupar cargos de poder en el país.