Restos de Sheylla Gutiérrez, ciudadana peruana asesinada en EE. UU., serán sepultados en el cementerio El Ángel

"Le pido justicia al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores. La necesitamos", dijo uno de sus familiares | Fuente: RPP

Los restos de Sheylla Gutiérrez, la ciudadana peruana que fue encontrada sin vida en California, en Estados Unidos, serán sepultados hoy en el cementerio El Ángel, ubicado en el distrito de Barrios Altos. La ceremonia fúnebre se llevará a cabo luego de un recorrido en honor a su memoria.

En tanto, el velorio se lleva a cabo en la vivienda de sus padres, en el distrito limeño de Breña. Miroslava Peña, tía y madrina de Sheylla, expresó su profundo dolor y pidió justicia para su sobrina. "Lo que le pido al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores es justicia. La necesitamos", declaró.

Como se recuerda, el principal sospechoso del asesinato es Josimar Cabrera Cornejo, pareja de la víctima, quien cuenta con una orden de detención preventiva de nueve meses con fines de extradición a Estados Unidos, donde será procesado por el delito de asesinato.

Proceso de extradición

Por lo pronto, las autoridades han indicado que el proceso de extradición podría tomar tiempo, algo que ha generado frustración entre los familiares de Gutiérrez.

"¿Por qué queremos justicia? Porque no puede ser posible que ella haya salido con un propósito de superación y haya regresado en una caja. No puede ser posible", lamentó.

La familia y amigos de Sheylla Gutiérrez continúan clamando por una pronta acción judicial para resolver este caso.