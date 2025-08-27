Últimas Noticias
Al menos dos muertos y 20 heridos en tiroteo en una escuela católica en Minneapolis

El tirador fue neutralizado por la policía y
El tirador fue neutralizado por la policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales. | Fuente: Unplash / Referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El responsable del incidente se habría suicidado de un tiro, según confirmaron fuentes policiales a la cadena ABC.

Al menos dos personas perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo este miércoles en Minneapolis (Estados Unidos).

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido en la escuela católica Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

El tirador fue neutralizado por la policía y "no hay amenaza activa para la comunidad", indicaron las autoridades municipales.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

Trump se pronuncia

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rápidamente y está presente en el lugar".

"Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.

Mensaje de Donald Trump.
Mensaje de Donald Trump. | Fuente: EFE

Estados Unidos Minneapolis Tiroteo

