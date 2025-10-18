Incendio paraliza el principal aeropuerto de Bangladesh y se suspenden todos los vueltos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un incendio declarado este sábado en el complejo de carga del aeropuerto internacional Hazrat Shahjalal, en Daca, obligó a suspender todas las operaciones aéreas durante varias horas, según informaron las autoridades locales.

"Veintiocho unidades de bomberos trabajan para extinguir el fuego, mientras otras ocho se dirigen al lugar", declaró el director del Departamento de Bomberos y Defensa Civil, el general Md Main Uddin, al diario bangladesí The Daily Star.

La Autoridad de Aviación Civil de Bangladesh (CAAB) dijo que el incendio comenzó alrededor de las 14.30 hora local (08:30 GMT) en un almacén del área de carga, lo que provocó el despliegue de más de dos docenas de unidades de extinción de incendios y otros equipos.

El portavoz de la CAAB confirmó que todas las operaciones de vuelo fueron suspendidas temporalmente "por razones de seguridad", mientras se evaluaban los daños en las instalaciones, y que el fuego, ya bajo control, mantendrá paralizadas las actividades hasta completar las inspecciones técnicas, según recogió el mismo medio.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alarma en Bangladesh

Imágenes difundidas por canales locales muestran una espesa columna de humo negro saliendo de la zona de carga del aeropuerto, mientras trabajadores y pasajeros evacuaban el área.

El aeropuerto internacional Hazrat Shahjalal es la principal terminal aérea de Bangladesh y uno de los centros de conexión más transitados del sur de Asia, con vuelos a Oriente Medio, Europa y el sudeste asiático.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque las autoridades advirtieron que la evaluación de daños podría prolongarse durante el fin de semana.

