Antes de otra ronda de diálogos, Irán se muestra abierto a un acuerdo nuclear con EE. UU.

Rumbo a una nueva jornada de conversaciones con Estados Unidos, la cual tendrá lugar el martes en Ginebra, los negociadores iraníes se mostraron abiertos a la idea de llegar a un acuerdo con Washington, una posibilidad sobre la que los norteamericanos se mostraron más escépticos.

Antes de partir a Suiza, el viceministro de Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, habló con la cadena BBC y aseveró que "si Estados Unidos es sincero" se puede alcanzar un pacto. "Hay que centrarse en la cuestión nuclear", afirmó, reiterando la posición iraní de que las charlas no vayan más allá de su programa nuclear.

El funcionario desestimó la posibilidad del enriquecimiento cero de uranio en el país -calificada como una “línea roja” para Teherán- y consideró innegociable el programa de misiles balísticos. Aún así, subrayó que Teherán está dispuesto a revisar los compromisos nucleares si Washington hace lo propio con el levantamiento de las sanciones.

Por su parte, el subdirector de diplomacia económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hamid Ghanbari, resaltó que en las negociaciones estarán incluidos "los intereses comunes en los campos de petróleo y gas, los campos conjuntos, las inversiones mineras y las compras de aviones", informó la agencia de noticias Fars.

De cara a las negociaciones, la cartera de Exteriores iraní comunicó que el ministro Abbas Araqchi estará dentro de la comitiva que partió este domingo rumbo a Ginebra. Además del encuentro con EE. UU., Araqchi también se reunirá con el jefe de la OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU.

Desde la Casa Blanca la predisposición para negociar existe, según supo decir el presidente Donald Trump, que -pese a las amenazas militares- aseguró en reiteradas ocasiones que quieren darle la oportunidad a la diplomacia para llegar a un entendimiento con Irán.

Las negociaciones se reabrieron el 6 de febrero con la mediación de Omán, el primer encuentro después de la guerra de 12 días en la que Israel y Estados Unidos bombardearon al país árabe.

Estados Unidos, a la expectativa

En una conferencia de prensa durante su visita en Bratislava, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró el deseo de Trump de explorar las posibilidades en el campo diplomático para llegar a un acuerdo negociado, aunque no negó la dificultad de esa misión.

"Nadie ha podido hacer un acuerdo exitoso con Irán, pero vamos a intentarlo", expresó el máximo diplomático estadounidense desde territorio eslovaco.

Sin dar demasiados detalles, Rubio informó que los enviados para negociar serán Steve Witkoff y Jared Kushner. "Veremos cómo resulta", agregó.

No obstante, sobre las negociaciones sobrevuela la amenaza militar de la Administración Trump. El viernes pasado, el mandatario estadounidense anunció el traslado del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, desde el Caribe a Medio Oriente para unirse a otros activos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región. También aseguró que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría ocurrir".

Israel mantiene su presión

Sin un lugar en la mesa pero con una voz influyente en el asunto, Israel volvió a fijar su postura sobre cómo desea que concluyan las negociaciones: con Teherán sin rastros nucleares y límites en el alcance de sus misiles balísticos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, afirmó que una de las pretensiones del Estado hebreo es que el país persa limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos.

El líder israelí aseguró, además, que el acuerdo debería exigir que todo el uranio enriquecido salga del país, que se desmantele su infraestructura para crearlo y que Irán deje de financiar a grupos armados que rivalizan con Israel, como Hamás o Hezbolá.

"Estos son los elementos que consideramos importantes. Presenté nuestra postura con mucha claridad", agregó Netanyahu, haciendo referencia a su encuentro con Trump de la última semana.