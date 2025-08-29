Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Corea del Norte registró su mayor crecimiento económico en ocho años: ¿cómo logró este hito el hermético país?

Las políticas económicas impulsadas por el régimen de Kim Jong-un han tenido un efecto positivo.
Las políticas económicas impulsadas por el régimen de Kim Jong-un han tenido un efecto positivo. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El PIB norcoreano creció un 3,7 % interanual en 2024, su mayor ritmo en ocho años.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La economía de Corea del Norte creció un 3,7 % interanual en 2024, su mayor ritmo en ocho años, impulsada por su cooperación comercial con Rusia, que comenzó a dar frutos desde el año previo, según estimaciones publicadas este viernes por el banco central surcoreano.

El Banco de Corea (BoK) detalló en su informe anual que el dato mejora el 3,1 % registrado en 2023 y constituye la mayor expansión desde 2016, cuando el producto interior bruto (PIB) norcoreano avanzó un 3,9 %.

El informe anual se fundamenta en datos y estimaciones de organismos especializados en Corea del Norte, cuyas instituciones no divulgan estadísticas oficiales.

"Corea del Norte ha aplicado activamente proyectos de política nacional destinados a impulsar su economía, incluido el plan quinquenal de desarrollo económico, y ha ampliado la cooperación económica con Rusia", dijo en rueda de prensa el funcionario del BoK, Park Chang-hyun, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

Desde 2023, la normalización del comercio con China, país del que Corea del Norte obtiene alrededor del 90 % de sus importaciones, y el acercamiento con Rusia desde la invasión de Ucrania, han influido en el crecimiento del PIB norcoreano.

La cooperación Moscú-Pyongyang se vio consolidada con el tratado de asociación estratégica que firmaron en junio de 2024. Pyongyang ha enviado soldados y armamento a Moscú como apoyo en su guerra contra Ucrania y a cambio se cree que ha recibido cereales, petróleo y tecnología militar.

El crecimiento de 2024 estuvo impulsado por la minería y la manufactura, que aumentaron un 7,6 % interanual, según el informe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

La economía norcoreana

El ingreso nacional bruto (INB) nominal norcoreano se situó en 44,4 billones de wones (unos 32 000 millones de dólares), lo que equivale al 1,7 % del surcoreano.

Mientras, el INB per cápita ascendió a unos 1,72 millones de wones (unos 1.300 dólares), apenas un 3,4 % del nivel del país vecino.

Los datos del BoK sobre Corea del Norte se calculan aplicando parámetros de Corea del Sur, lo que permite una comparación entre las naciones vecinas.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, estará en Pekín el próximo miércoles para asistir al desfile conmemorativo del final de la Segunda Guerra Mundial, donde se verá con los líderes de los principales socios de Pyongyang, el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Corea del Norte Economía Kim Jong-un

Más sobre Asia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA