Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Las autoridades de Corea del Sur han descartado reformar la Constitución del país, para reconocer a Corea del Norte como Estado independiente, en el marco de las medidas puestas en marcha por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que apuesta por una mejora de las relaciones entre los dos países.

El Ministerio de Unificación surcoreano ha rechazado así que Lee esté tratando de adoptar políticas encaminadas a la revisión de la Carta Magna, si bien el mandatario sigue apostando por reducir de forma significativa las tensiones con el país vecino.

El portavoz del Ministerio, Yun Min Ho, ha asegurado que desde el Ministerio "no se ha propuesto revisar la Constitución para reconocer a Corea del Norte como Estado". "Nunca se ha propuesto esto", ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.



"Información falsa"

Asimismo, ha criticado a los medios de comunicación que han estado informando de la existencia de esta supuesta propuesta de enmienda constitucional y ha alertado de que se trata de "información falsa" o "distorsionada".

La Constitución surcoreana define actualmente toda la península de Corea como territorio soberano de Corea del Sur y no reconoce a Corea del Norte como Estado.

Este tipo de informaciones han comenzado a salir a la luz a raíz de un encuentro celebrado recientemente entre altos cargos rusos y surcoreanos, que han abordado la cuestión nuclear en la península de Corea.

