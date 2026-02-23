Más 1200 viviendas afectadas en Arequipa y 44 inhabitables por intensas lluvias: piden declaratoria de estado de emergencia

El gobernador regional Rohel Sánchez solicitó también al Gobierno el envío urgente de maquinaria de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda, a fin de acelerar las labores de limpieza y rehabilitación de vías.

Las fuertes lluvias que se registran en la provincia de Arequipa dejan graves afectaciones en distintos distritos, lo que motivó la activación de albergues temporales por parte del gobernador regional, Rohel Sánchez.

La autoridad regional dispuso la habilitación de espacios de refugio en los distritos de Yanahuara y Sachaca, así como en el Campo Ferial Cerro Juli y en coliseos universitarios, con el objetivo de brindar protección a las familias damnificadas.

En un comunicado, el Gobierno Regional de Arequipa informó que Sánchez recorrió las zonas más afectadas, entre ellas Yanahuara, tras el ingreso de la torrentera El Chullo, y la urbanización Los Ángeles, en el distrito de Cayma.

En estos sectores se coordinó la entrega de carpas, frazadas y alimentos, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, detalló la entidad subnacional.

Balance preliminar

Según el reporte del Gobierno Regional de Arequipa, correspondiente al periodo del 19 al 22 de febrero, la emergencia deja hasta el momento: 4 231 personas afectadas, 89 damnificados, 2 fallecidos, 1 229 viviendas afectadas y 44 viviendas inhabitables.

Frente a este escenario, el gobernador solicitó al Gobierno de José María Balcázar la declaratoria de estado de emergencia para toda la región, así como el envío urgente de maquinaria de los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda, a fin de acelerar las labores de limpieza, rehabilitación de vías y atención a la población.

Las autoridades informaron que la emergencia continúa y que las acciones de respuesta se mantienen activas en toda la región, mientras se evalúan los daños.