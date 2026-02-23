Domingo de terror en México: muerte de 'El Mencho' desató violencia y caos en varios estados del país

La jornada dominical en México se transformó en un escenario de conflicto abierto tras la confirmación de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El capo, quien era uno de los objetivos prioritarios para las administraciones de México y Estados Unidos, falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México luego de ser herido de gravedad en un enfrentamiento en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

La reacción de la organización criminal fue inmediata, desatando una oleada de violencia que alcanzó a 20 entidades federativas, donde se contabilizaron al menos 252 bloqueos de vialidades y ataques a establecimientos comerciales.



La operación que terminó con la vida del líder criminal fue resultado de una planificación que involucró al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, bajo un marco de cooperación estrecha con agencias de seguridad de Estados Unidos.

Según informó el diario The Washington Post, una nueva unidad denominada Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), bajo la supervisión del Comando Norte estadounidense, desempeñó un papel fundamental en el suministro de inteligencia precisa para localizar al narcotraficante.

Durante la incursión en Tapalpa, las fuerzas federales fueron atacadas por integrantes del grupo delictivo, lo que derivó en un combate donde fallecieron cuatro sicarios en el lugar y otros tres resultaron heridos de gravedad, entre ellos Oseguera Cervantes.



“Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar, desmantelar y desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para Estados Unidos”, resaltó el Comando Norte de Estados Unidos en un comunicado.



“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, dijo Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EE.UU., en un mensaje en X tras confirmarse el operativo por parte de las autoridades mexicanas.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que 'El Mencho' era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, "ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.