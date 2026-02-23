Últimas Noticias
Domingo de terror en México: muerte de 'El Mencho' desató violencia y caos en varios estados del país

Caos y violencia en México: 20 estados sufren violencia tras el abatimiento de 'El Mencho' | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, en un operativo militar con inteligencia de EE.UU. provocó más de 250 bloqueos en 20 estados, el cierre de aeropuertos y la suspensión de clases en gran parte del territorio mexicano.

La jornada dominical en México se transformó en un escenario de conflicto abierto tras la confirmación de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El capo, quien era uno de los objetivos prioritarios para las administraciones de México y Estados Unidos, falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México luego de ser herido de gravedad en un enfrentamiento en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

La reacción de la organización criminal fue inmediata, desatando una oleada de violencia que alcanzó a 20 entidades federativas, donde se contabilizaron al menos 252 bloqueos de vialidades y ataques a establecimientos comerciales.

La operación que terminó con la vida del líder criminal fue resultado de una planificación que involucró al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, bajo un marco de cooperación estrecha con agencias de seguridad de Estados Unidos. 

Según informó el diario The Washington Post, una nueva unidad denominada Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), bajo la supervisión del Comando Norte estadounidense, desempeñó un papel fundamental en el suministro de inteligencia precisa para localizar al narcotraficante.

Durante la incursión en Tapalpa, las fuerzas federales fueron atacadas por integrantes del grupo delictivo, lo que derivó en un combate donde fallecieron cuatro sicarios en el lugar y otros tres resultaron heridos de gravedad, entre ellos Oseguera Cervantes.

“Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar, desmantelar y desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para Estados Unidos”, resaltó el Comando Norte de Estados Unidos en un comunicado.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, dijo Christopher Landau, el subsecretario de Estado de EE.UU., en un mensaje en X tras confirmarse el operativo por parte de las autoridades mexicanas.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que 'El Mencho' era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, "ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.

Un vehículo incendiado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en un centro comercial en Guadalajara.
Un vehículo incendiado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en un centro comercial en Guadalajara. | Fuente: EFE

Narcobloqueos y saqueos: la radiografía de una jornada de violencia

La reacción del grupo criminal tras el operativo en Tapalpa generó un despliegue de caos que afectó diversos puntos estratégicos del país. Según datos del Gabinete de Seguridad, se contabilizaron 252 bloqueos, siendo Jalisco el estado con mayor incidencia al registrar 65 cierres viales en carreteras federales y zonas urbanas.

En esta entidad, el Gobierno reportó la detención de 25 personas, de las cuales 14 fueron vinculadas a actos de rapiña y saqueo que afectaron a 69 tiendas de conveniencia OXXO y causaron daños estructurales en 18 sucursales del Banco del Bienestar en municipios como Acatlán de Juárez y Zapopan.

En Puerto Vallarta se registraron múltiples incendios y columnas de humo, mientras que instalaciones del SAT en dicha ciudad también presentaron daños considerables. 

En Michoacán, la violencia se concentró en la región de Tierra Caliente con 21 bloqueos reportados por diario mexicano Excélsior, incluyendo la quema de camiones en Jiquilpan y cierres en la Autopista de Occidente a la altura de Churintzio. 

Por su parte, en Guanajuato se notificaron incendios intencionados en farmacias y establecimientos comerciales, lo que obligó a un despliegue coordinado entre el Ejército y la Guardia Nacional para contener los incidentes materiales.

Bomberos y agentes de la Policía atienden la emergencia de un bus incenciado por presuntos integrantes del CJNG en Morelia.
Bomberos y agentes de la Policía atienden la emergencia de un bus incenciado por presuntos integrantes del CJNG en Morelia. | Fuente: EFE

Durante la tarde, cuando se reportaban varios bloqueos e incidentes activos en el país, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó en redes sociales el operativo de las fuerzas federales "que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones". 

La mandataria aseguró que existía "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y pidió a la ciudadanía a mantenerse informada y en calma.

"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", posteó.


Suspensión de actividades y alerta internacional

La magnitud de los disturbios obligó a las autoridades educativas de al menos 11 estados a suspender las clases presenciales para el lunes 23 de febrero, priorizando la seguridad de los estudiantes y el personal docente.

Instituciones de alto prestigio como la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ajustaron sus calendarios o transitaron a modalidades virtuales ante el riesgo en los traslados.

Paralelamente, el impacto llegó al sector turístico; en Puerto Vallarta, las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales, mientras que eventos masivos, como el concierto de la artista Kali Uchis en Guadalajara, fueron suspendidos para evitar concentraciones de personas.

En Puerto Vallarta, a orillas del Pacífico en el oeste mexicano, se registaron varios focos de fuego provocados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En Puerto Vallarta, a orillas del Pacífico en el oeste mexicano, se registaron varios focos de fuego provocados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. | Fuente: EFE | Fotógrafo: STR

La situación generó una reacción en cadena de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que emitieron alertas de seguridad urgiendo a sus ciudadanos a permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos no esenciales por las zonas de conflicto.

En testimonios recogidos por la cadena CNN, ciudadanos describieron escenas de pánico en centros comerciales donde tuvieron que refugiarse ante la interrupción del transporte público y los incendios en las cercanías.

“Uno se entera, pero es muy diferente oírlo en las noticias que vivirlo en primera persona”, declaró a CNN un ciudadano identificado como Carlos Navarro.


De policía a líder criminal: el perfil de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'

Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en la comunidad rural de Aguililla, Michoacán, y antes de consolidarse como una de las figuras más poderosas del narcotráfico, desempeñó funciones como oficial de policía.

En su juventud, migró a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con estupefacientes y posteriormente deportado a México durante la década de los noventa.

A su regreso, se integró a las estructuras del Cártel del Milenio y, tras la fragmentación de dicha organización, encabezó la formación del CJNG a inicios de 2010, expandiendo su influencia mediante el uso de violencia extrema y el control de rutas para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo.


Bajo su mando, el CJNG fue señalado por orquestar ataques de alto impacto contra instituciones del Estado, tales como el atentado contra el actual secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020, y el derribo de un helicóptero militar en el año 2015.

Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" y, para el año 2025, el Departamento de Estado lo clasificó formalmente como Terrorista Global Especialmente Designado.

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho
Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho | Fuente: EFE
